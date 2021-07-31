「精品帆布包」預算砍半！YSL肩背、Chloe大容量　10個百搭款超生火

文／美人圈

每次看到精品昂貴的價格，都被嚇到吃手手嗎？其實深入挖掘，還是有不少價格實惠的美包等著你呢！以下為大家帶來2021「精品帆布包」推薦，不僅價格平易近人又耐操，還能一次滿足大容量需求，人生真的必入手一顆呀～

2021精品帆布包推薦01：Chloé Woody Tote

Chloé Woody Tote絕對是2021當紅炸子雞，米白色帆布點綴上「LOGO緞帶」提把，宛如禮物盒般精緻小巧，再加上超大容量的托特包型，即使當作通勤包也萬無一失！

▲Chloé Woody Tote。（圖／Chloé）

▲超大容量的托特包型。（圖／Chloé）

2021精品帆布包推薦02：Marc Jacobs The Tote 托特包

Marc Jacobs The Tote也是超級經典的帆布托特包，方方正正的包型，不容易塌扁又很耐操，除了燕麥奶茶、黑色款式，最近還推出玫瑰粉、紮染等新色，時髦又可愛的配色一揹上身瞬間減齡～

▲Marc Jacobs The Tote 托特包。（圖／Marc Jacobs）

2021精品帆布包推薦03：Longchamp ROSEAU托特包

Longchamp Roseau托特包採用輕盈的帆布材質，帶點文青感的亞麻配色，點綴上品牌Logo超級討喜，還有大容量空間能放入筆記型電腦、筆記本、錢包、鑰匙等日用品，只要1萬5內就可以輕鬆收下，也難怪如此受時尚迷喜愛～

▲Longchamp ROSEAU托特包。（圖／Longchamp）

2021精品帆布包推薦04：Tory Burch Eleanor帆布拼接包

Tory Burch Eleanor系列最近也超受歡迎！大、中、小三種尺寸能一次滿足所有人的需求，獨特的帆布牛皮拼接，更為這款包包增添不少仙氣，日常上班Look、休閒穿搭都能派上用場，非常值得收下。

▲Tory Burch Eleanor帆布拼接包。（圖／Tory Burch）

2021精品帆布包推薦05：Celine 凱旋迷你水桶包

Celine凱旋Logo最近則以迷你水桶包驚喜現身！奶茶色帆布加上經典Logo，搭配上抽繩設計，就像是一顆小福袋般精緻可愛，有別於常見托特包，更讓人一種耳目一新的感覺。

▲Celine 凱旋迷你水桶包。（圖／Celine）

2021精品帆布包推薦06：Loewe Cushion 帆布托特

喜歡極簡風格的女孩們千萬別錯過它！Loewe Cushion 托特包以帆布材質為主體，除了有黑白基本款，甚至還推出檸檬黃、淺粉色以及最新的緹花款式，另外包身綴有打結皮帶以及Loewe經典Anagram Logo，讓每個細節都充滿巧思。

▲Loewe Cushion 帆布托特。（圖／Loewe）

2021精品帆布包推薦07：Burberry Robin手機包

除了常見的托特包、迷你包型之外，Burberry家的Robin手機包也是鼎鼎大名的帆布包代表之一，選用棉質帆布以及縫線皮革製成，中間綴有TB金色鎖扣，可以肩背、斜背或是當作手拿包，擁有多種背法的包包真的很欠收啊～

▲Burberry Robin手機包。（圖／Burberry）

2021精品帆布包推薦08：Saint Laurent SOLFERINO肩背包

觀察近年來的包包新品，眼尖的時尚迷應該都有發現，從康康包帶起的一股「小方包熱潮」又回來了～像是Saint Laurent SOLFERINO肩背包就是經典例子之一，優雅的方型包體，中央點綴上金色YSL鎖扣，加上皮革綴邊，實在是太仙女，難怪就連女神ROSÉ、昆凌也愛上。

▲Saint Laurent SOLFERINO肩背包。（圖／Saint Laurent、mytheresa官網）

其中帆布款式也超受歡迎，比起小牛皮款式價格更好入手，毫不意外地榮登專櫃斷貨款寶座～

▲Saint Laurent SOLFERINO肩背包。（圖／IG@roses_are_rosie、hannah_quinlivan）

2021精品帆布包推薦09：Dior Book Tote托特包

說到帆布托特包怎能忘了最經典的Dior Book Tote，不只有大、中、小多種尺寸，現在更推出Toile de Jouy Reverse 刺繡款，一改Oblique斜紋老花，換上了繽紛的青檸、覆盆莓紅以及大地灰配色，顯得更年輕有活力。

▲Dior Book Tote托特包。（圖／Dior）

2021精品帆布包推薦10：Prada燕麥色帆布包

許多人看見Prada這個品牌，都會聯想到尼龍或是皮革材質包款，但其實這款Prada Canvas Tote Bag也默默熱銷很久，經典燕麥色帆布加上Logo印花，充滿復古韻味的設計，永遠都不會退流行。

▲Prada燕麥色帆布包。（圖／Farfetch）

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