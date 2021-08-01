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「精品運動鞋」放火燒荷包！LV高筒超級好看　DIOR小白鞋不怕撞

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文／美人圈

精品鞋款每一季都推出新款放火燒大家荷包！這次Prada x Adidas聯名推出了充滿未來科技感的球鞋，前衛時尚和運動性能兼具，實在太夢幻了啊～小編還收集了5款「精品球鞋」要推薦給大家，一起看下去吧！

2021「精品運動鞋」推薦：ADIDAS X PRADA A+P Luna Rossa 21運動鞋

這款運動鞋是Prada與adidas新上市的聯名單品，風格靈感來自航海世界，鞋身輕巧具有彈性，更結合了兩個品牌的經典元素，呼應了1997年Prada美洲杯帆船比賽帆船鞋的經典設計，以及符合人體工學的adidas鞋型。有黑、灰兩色可以選擇，不管什麼風格都百搭，不僅有運動性能還兼具時尚質感，必定是今年夏天最火的鞋款啊！

▲精品運動鞋。（圖／美人圈）

▲ADIDAS X PRADA A+P Luna Rossa 21運動鞋。（圖／Prada）

Julia吳卓源實穿美到不行，想穿同款必敗呀～

Kiwi李函穿上只有帥字形容，真的太燒了！

這款運動鞋在Adidas和Prada官網都買得到呦！

2021「精品運動鞋」推薦：DIOR-ID 運動鞋

Dior這雙運動鞋有多款可以選擇，鞋型非常現代化，有DIOR-ID標誌黏貼鞋舌、背面飾有CHRISTIAN DIOR標誌橡膠鑲片，每個細節都精緻迷人。特別推薦裸粉色，溫柔氣質又百搭，想要找一雙不會撞的小白鞋，很推薦這款！

▲精品運動鞋。（圖／美人圈）

▲DIOR-ID 運動鞋。（圖／DIOR）

還有全白款及Logo款，都超美的啊～

▲精品運動鞋。（圖／美人圈）

▲DIOR-ID 運動鞋。（圖／DIOR）

2021「精品運動鞋」推薦：Loewe 麂皮拼尼龍Flow跑鞋

Loewe這款運動鞋是由麂皮和尼龍拼接而成，蜂蜜色橡膠波浪鞋底圍繞鞋尖和後跟，鞋跟還飾有金色LOEWE徽標，超級有質感，這款有四色可以選擇，不同材質拼接更有漸層感。白色經典耐看，黑色交錯白色款也很美，穿起來很有質感！

▲精品運動鞋。（圖／美人圈）

▲Loewe 麂皮拼尼龍Flow跑鞋。（圖／Loewe）

2021「精品運動鞋」推薦：LV SQUAD 高筒運動鞋

LV這一季新出的鞋款超級好看！特別推薦這款高筒鞋，以棉質帆布及小牛皮飾邊製成，鞋側飾有橡膠吊牌，然而橡膠鞋底厚實卻很輕盈，最大的亮點是鞋後方有老花圖案，現代加上經典元素，融合的超級美！有粉色、藍色及綠色，每色都相當熱賣！

▲精品運動鞋。（圖／美人圈）

▲LV SQUAD 高筒運動鞋。（圖／louisvuitton）

還有黑色耐看百搭，怎麼搭配都時髦！

2021「精品運動鞋」推薦：FENDI FORCE

Fendi這款運動鞋有黑色及白色可以選擇，鞋面飾有FF Karligraphy主題圖案，有別於經典FF logo，低調中帶有奢華感，是做厚底設計，完美的呈現增高效果！兩色都很實穿，好猶豫要入手哪一款啊～

▲精品運動鞋。（圖／美人圈）

▲FENDI FORCE。（圖／FENDI）

2021「精品運動鞋」推薦：Burberry 格紋徽標印花棉質運動鞋

Burberry這款新出的運動鞋，總共有7色可以選擇，私心推薦最經典的咖啡格紋款，穿起來很有亮點！還有亮麗橘、粉色及杏仁色，充滿夏天的繽紛感，非常有活力的感覺～而且這款相較其他鞋款性價比較高，很值得入手，日常穿搭怎麼配都好看的一雙，大推！

▲精品運動鞋。（圖／美人圈）

▲Burberry 格紋徽標印花棉質運動鞋。（圖／Burberry）

▲精品運動鞋。（圖／美人圈）

▲Burberry 格紋徽標印花棉質運動鞋(橘)／（粉、杏)。（圖／Burberry）

【延伸閱讀】

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

精品, 球鞋, 運動鞋

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