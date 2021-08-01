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運動要穿美美的「瑜伽服」！8品牌健身達人最愛　各種身形都有合適款

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文／美人圈

瑜珈服飾品牌琳瑯滿目，不知道該如何挑選嗎？小編整理出藝人、YouTuber、瑜珈達人愛用的8個瑜珈服飾品牌，包含國內及國外瑜珈服飾品牌，平價、高檔通通有，不管是甚麼樣的身材都可以找到適合款式，穿上好看的瑜珈服運動，心情也跟著好起來了呢！

瑜珈服飾品牌推薦：lululemon

說到瑜珈服飾品牌，就不能不提到來自加拿大的「lululemon」，lululemon的款式很多，從外出休閒服飾到高強度運動服飾都有，金卡達珊、艾薇兒都曾穿著它上街頭！且尺寸相當齊全，台灣也有進駐專櫃可以當場挑選試穿，可以說是瑜珈服飾的精品，價錢約在1,500-3,000以上，有較高預算並且對服飾要求較高的人非常推薦，一定可以找到喜歡並且舒適的款式。

▲瑜珈服推薦。（圖／美人圈）

▲lululemon的款式很多，從外出休閒服飾到高強度運動服飾都有。（圖／FB LULULEMON, gotceleb）

瑜珈服飾品牌推薦：XEXYMIX

來自韓國的運動時尚品牌「XEXYMIX」是以女性運動服飾為主的品牌，XEXYMIX的設計理念是希望做出最能展現女性魅力的運動服飾，連韓國女星Jessi也推薦！進入XEXYMIX官網，就可以看到許多漂亮模特示範的各種運動服飾，還包含休閒運動服飾及泳衣，價錢約在500-1500不等，平價又好看的高質感瑜珈服飾肯定就是XEXYMIX了。

▲瑜珈服推薦。（圖／美人圈）

▲XEXYMIX是以女性運動服飾為主的品牌。（圖／XEXYMIX）

瑜珈服飾品牌推薦：itsYou

你的運動服飾總是不合身嗎？也許是還沒嘗試過台灣品牌itsYou，專為台灣女孩設計的瑜珈服飾品牌itsYou，希望每個穿上他們衣服的女性都能更自信、更勇敢，在itsYou品牌IG上也可以看到他們經常分享各種運動影片及運動知識分享，YouTuber Live an insight 及 KOL Sharpaygaga 都有推薦過，價格約在800-2,000 ，屬於中等價位，大家一起支持台灣品牌吧！

▲瑜珈服推薦。（圖／美人圈）

▲瑜珈服飾品牌itsYou專為台灣女孩設計。（圖／IG@itsyou.tw）

瑜珈服飾品牌推薦：VC STYLE

VC STYLE一樣也是來自台灣的品牌，健身網紅May曾在影片推薦過VC STYLE，品牌服飾針對亞洲女性身材設計，也囊括瑜珈、慢跑、重訓等運動的運動服飾，有非常多樣的基本款式，價格800-1500左右，非常適合新手挑選。

▲瑜珈服推薦。（圖／美人圈）

▲台灣品牌VC STYLE針對亞洲女性身材設計。（圖／FB VCstyle-做自己的風格運動內著 VC STYLE官網）

瑜珈服飾品牌推薦：Alo yoga

瑜伽人Talia Sutra、 Ashley Galvin都指名的瑜珈服飾品牌Alo yoga ，是專門針對瑜珈打造的高機能服飾，獨家研發的特殊布料，讓Alo yoga擁有高彈性及高透氣的性質，因此成為不少名人的愛用品牌。價格約在2000-5000以上，且款式兼具時尚及運動機能，讓人不只在運動時可以穿著，甚至穿在街上也是非常時髦。

▲瑜珈服推薦。（圖／美人圈）

▲瑜伽人Talia Sutra、 Ashley Galvin都指名的瑜珈服飾品牌Alo yoga 。（圖／FB Alo yoga）

瑜珈服飾品牌推薦：DANSKIN

親膚貼身的瑜珈服飾選擇DANSKIN，讓運動時不再有束縛感，DANSKIN集結舞蹈、瑜珈與健身風格，打造女性們的第二層肌膚。目前DANSKIN剛引進台灣一周年，在台灣也已經有許多櫃點，價錢在600-1,500不等，大家可以到專櫃做試穿與選購。

▲瑜珈服推薦。（圖／美人圈）

▲DANSKIN集結舞蹈、瑜珈與健身風格。（圖／FB DANSKIN）

瑜珈服飾品牌推薦：Granedline

韓國YouTuber及網美推薦的韓國瑜珈服飾品牌「Grandline」，以馬卡龍色系跟米色調的瑜珈服飾為主，穿起來不僅可以展現完美身材、拍起瑜珈網美照也超上鏡！價格800-2,000不等，充滿韓國小姊姊風格的瑜珈服飾品牌非Grandline莫屬！是不是想要馬上入手一套做搭配呢？

▲瑜珈服推薦。（圖／美人圈）

▲韓國YouTuber及網美都很推韓國瑜珈服飾品牌Grandline。（圖／Grandeline）

瑜珈服飾品牌推薦：easyoga

以環保永續、時尚為理念的easyoga，也是許多瑜珈達人的選擇，貼身的剪裁、透氣材質，讓瑜珈愛好者們在做運動時能夠更舒適透氣，價格約在1500-3000不等，在台灣也有官網及生活概念館，讓你能親自試穿，找到最適合的瑜珈服。

▲瑜珈服推薦。（圖／美人圈）

▲easyoga以環保永續、時尚為理念。（圖／easyoga）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

瑜珈服, 健身, 服裝

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