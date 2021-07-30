專櫃、開架「精華液」新品總整理！找到命定款爛臉才有救

文／美人圈

精華液是所有保養流程中最關鍵的一環，它能讓後續保養事半功倍，也可以針對換季與口罩時代下的敏弱膚況做改善。以下編輯為大家帶來2021下半年度新品精華液介紹，一起看看吧！

2021下半年專櫃／開架新品精華液：嬌蘭 皇家蜂王乳平衡油3G 30ml

網友狂讚「讓素顏臉的亮度堪比曝光」的嬌蘭平衡油，今夏升級至第三代了！全新平衡油擁有95% 的天然來源成分，並透過「動態黑蜂修護技術」讓平衡油發揮最強功效，溫和修護、長效保濕，膚觸滑嫩且澎潤帶光澤。

▲嬌蘭 皇家蜂王乳平衡油 15ml，30ml，50ml。（圖／嬌蘭）

輕盈如水、豐潤如油、強大如精華液，油肌與混合肌用過也絕對會被圈粉！除了是一瓶抵多瓶的夜間保養，（乾肌）也可混合粉底液使用，妝感精緻度躍升，底妝服貼到好似開了美肌濾鏡，自然又透亮。

▲嬌蘭 皇家蜂王乳平衡油 15ml，30ml，50ml。（圖／嬌蘭）

2021下半年專櫃／開架新品精華液：Giorgio Armani 黑曜岩新生奇蹟綠晶萃 30ml

Giorgio Armani暑假重磅推出新修護生力軍，黑曜岩新生奇蹟綠晶萃，來實踐女生夢想的全方位修護抗老。透過首創微封流體科技，將重生密蘿蘭萃取、黑曜岩活膚精萃，與維生素C、維生素Ｅ、神經醯胺、阿魏酸等6大活膚複合成份微米化，並分層注入綠鑽微囊中，幫助每次使用都活性新鮮、精準到位，皮膚亮滑嫩有感。

▲Giorgio Armani 黑曜岩新生奇蹟綠晶萃 30ml。（圖／Giorgio Armani ）

翠綠的晶萃超可愛！凝膠狀質地很清爽不黏膩，吸收度很好，非常適合現在這種高溫天氣。網友分享：「連續使用，有覺得臉蛋變穩定、變亮。口罩時代可以靠它秀秀～愛鬧脾氣肌膚。」

▲Giorgio Armani 黑曜岩新生奇蹟綠晶萃 30ml。（圖／Giorgio Armani ）

2021下半年專櫃／開架新品精華液：HR赫蓮娜 5H.A.玻尿酸緊緻抗皺精華 50ml

HR赫蓮娜的美好，相信所有愛美女生都懂，都是對得起價格的頂級保養品！而這回全新抗老力作「5H.A.玻尿酸緊緻抗皺精華」是針對醫美榜上最想改善的五大老化問題做設計，並透過獨創的四格刻度設計，來讓每位使用者能依照不同的細紋困擾，獲得相對應的精華用量。

▲HR赫蓮娜 5H.A.玻尿酸緊緻抗皺精華 50ml。（圖／HR赫蓮娜）

以5重玻尿酸作為主成份，讓質地更加清爽好吸收，也可以和綠寶瓶等精華液疊擦；而年輕肌膚則推薦局部使用，針對問題區域做改善。

▲HR赫蓮娜 5H.A.玻尿酸緊緻抗皺精華 50ml。（圖／HR赫蓮娜）

使用刻度1，適合改善眼周細紋；使用刻度2，再多針對局部強化，幫助改善唇周細紋；使用刻度3，用量足以針對蘋果肌做按摩與改善；使用刻度4，恰到好處的用量，能針對全臉做綜合性撫紋，提升肌膚緊緻度與全面平滑度。

▲HR赫蓮娜 5H.A.玻尿酸緊緻抗皺精華 50ml。（圖／小紅書＠肉肉的加菲喵）

2021下半年專櫃／開架新品精華液： 資生堂 紅妍超導循環肌活露 ＃電波精華 50ml

只有小紅瓶能超越小紅瓶，資生堂最高人氣全能精華液，今年夏天新升級至第三代，更霸氣暱稱「電波精華」！不只成分，保養科技也全面進化，並導入「電波概念」來幫助肌膚對抗老化、修護、防禦外界傷害，是款看得見也摸得著肌膚變年輕的精華液。

▲資生堂 紅妍超導循環肌活露 ＃電波精華 50ml。（圖／IG@lifepharmacynz）

濃潤的露狀質地，一抹就化為水感精華，並被肌膚快速吸收。像是反覆進出冷氣房、戴口罩，容易覺得皮膚乾燥甚至脫屑，就特別能感受到小紅瓶的持久水潤與修護力道。

▲資生堂 紅妍超導循環肌活露 ＃電波精華 50ml。（圖／IG@sakurano_hachinohe、colorstudioaeonkurashiki）

2021下半年專櫃／開架新品精華液：理膚寶水 極效三重酸煥膚精華 30ml

爛臉、草莓蛋拋光必備！理膚寶水全新精華，透過獨家創新科技將LHA、水楊酸、甘醇酸互相協同成為「獨家三重酸」，搭配上菸鹼醯胺與理膚寶水溫泉水，幫助舒緩與保濕，達到單一酸較難改善的膚況問題，淨化毛孔、改善毛孔粗大、拋光膚質。

▲理膚寶水 極效三重酸煥膚精華 30ml。（圖／理膚寶水）

小編使用後覺得超溫和！輕盈質地好推好延展，很快就能被肌膚吸收，在夏天不開冷氣的房間擦完也絲毫不覺得悶黏，連續使用素顏也好似套上美肌濾鏡。

▲理膚寶水 極效三重酸煥膚精華 30ml。（圖／理膚寶水）

2021下半年專櫃／開架新品精華液：Neogence霓淨思 3%神經醯胺PLUS精華 30ml

皮膚要健康穩定，達到油水平衡狀態很關鍵，霓淨思全新精華選用高滲透型神經醯胺，搭配NMF保濕因子和燕麥萃取，來強化保水屏障，預防乾燥與不穩膚況。清爽好吸收的質地，無添加酒精、色料，各個膚質都能安心使用，編輯也推薦睡前搭配玻尿酸保濕原液厚敷，提升保濕與澎潤，讓隔日睡醒的素顏肌彈嫩明亮。

▲Neogence霓淨思 3%神經醯胺PLUS精華 30ml。（圖／Neogence霓淨思）

2021下半年專櫃／開架新品精華液：BFFECT 5%維他命B3毛孔緊緻精華 30ml

國民精華BFFECT，推出全新「5%維他命B3毛孔緊緻精華」來改善夏日女孩常有的油光滿面、毛孔粗大問題。選用5%維他命B3，搭配上柳蘭萃取、蘑菇萃取等關鍵精華，來幫助緊緻毛孔、溫和代謝老廢角質與柔嫩肌膚，推薦給油性與混合性肌膚。

▲BFFECT 5%維他命B3毛孔緊緻精華 30ml。（圖／BFFECT）

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