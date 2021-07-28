星巴克出可愛小熊居然是爆米花！　吃完背上身也超好看

▲星巴克推出小熊爆米花桶，外型超可愛。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

近期解封讓民眾有煥然一新的感覺，在迎向新生活型態的同時，中秋節也悄悄地接近了，星巴克近期推出一系列中秋禮盒中，居然有一款超級可愛的熊熊爆米花，外型採用立體熊頭設計，搭配特別規劃的背帶，不用等中秋直接手刀開搶啦！

隨著部分星巴克門市內用解封，去買咖啡的心情也可放鬆一點了，說不定還能看到7／28正式開賣的小熊爆米花身影，有科技白、奶油黑兩款顏色可選，其外觀採霧面設計，超有質感，前衛又帶有童趣的塗鴉風格，是星巴克今年首款提著走的小熊爆米花桶，售價880元內含6包酸奶洋蔥爆米花，帶回家閒嗑牙一下，視覺味覺都療癒。

▲星巴克奶油黑熊爆米花桶，售價880元。（圖／業者提供）

其他擁有有趣顏值的零食，就要提到洗版IG的「木匠手作拉麵布丁」，普通的布丁被改造成長長麵條狀，吃起來口感Q彈軟嫩，再配上荷包蛋造型檸檬軟糖，以及裝在醬油瓶裡的焦糖醬，整組造型可愛度破表，真的是超趣味的一品。

▲IG瘋打卡的拉麵布丁 。（圖／翻攝自木匠手作 桃園旗艦店- 蛋糕‧布丁‧奶酪‧水果派粉絲專頁）

讓人錯亂的有趣零食還有來自西班牙的品牌PAPABUBBLE，以日本頂級牛肉為靈感，在日本推出這款「高級牛肉糖果」，光看外表簡直就跟真的牛肉一樣讓人口水直流，實在是不得不讚嘆職人們的精湛手藝，無論是肉的色澤還是油花通通都模仿得惟妙惟肖，可以說是100％神還原。

▲高級牛肉糖果（圖／翻攝自otakei.otakuma.net）

而身為高級牛肉糖果，不需冷凍也不需要煮熟拆封即可享用，且外包裝亦採以與高級牛肉極相似的模樣，分為桐箱款以及超市包裝款兩種樣式，前者適合拿來送禮，後者則可是以保鮮膜加上保麗龍底的包裝呈現，像極了生鮮肉品而且還很高級。