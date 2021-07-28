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迪麗熱巴肩上短髮新造型美翻！「低胸漸變裙」洩火辣曲線網跪了

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▲▼迪麗熱巴 。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室）

▲迪麗熱巴短髮新造型曝光   。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室）

記者鮑璿安／台北報導

由大陸女星迪麗熱巴與楊洋主演的《你是我的榮耀》在稍早舉辦見面會，迪麗熱巴以一身唯美的漸變紗裙亮相，一頭肩上短髮新造型讓粉絲驚艷不已，不光是顏值亮眼，隨著禮服剪裁完美呈現她的傲人肩頸線條，根本是仙女下凡。

▲▼迪麗熱巴 。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室）

▲▼迪麗熱巴 。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室）

▲迪麗熱巴漸變禮服出自泰國品牌POEM特別訂製款 。（圖／翻攝自迪麗熱巴工作室）

迪麗熱巴與楊洋主演的《你是我的榮耀》在26日開播就獲得好成績，播放量已經破億，高人氣可想而知，迪麗熱巴也特別換上一身漸變裙裝亮相新劇見面會，禮服出自泰國品牌POEM特別訂製款，運用「上緊下寬」的對比彰顯迪麗熱巴纖細身材，順著細肩帶遊走肩頸線條，搭配微微低胸設計，讓火辣胸上領域曝光。

而最大亮點莫過於漸變色系的巨大裙襬，以黑色與藕粉色自然交融，帶出仙氣美感，迪麗熱巴駕馭起來絲毫不費力，與白皙肌膚對比顯得吹彈可破，就像是童話故事中走出的公主一般，造型十分夢幻。

迪麗熱巴也罕見以肩上短髮造型亮相，與過往長髮形象產生極大反差，透過微捲修飾精緻臉蛋，加上黑色絲絨髮帶傳遞復古美感，讓許多粉絲驚艷直呼：「短髮竟然這麼適合」、「迪麗熱巴永遠的女神」、「這個身材真的絕了」。

關鍵字：

迪麗熱巴, 楊洋, 你是我的榮耀, POEM

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