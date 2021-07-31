屁股痘痘、暗沉讓人不敢穿泳裝！7款保養品輕鬆打造光滑美臀

文／美人圈

夏天到了，不少女孩們都會穿上漂亮的比基尼去海邊玩水、拍照，但卻對於屁股上的痘痘及暗沉困擾不已，小編整理出DCARD 、PPT網友們推薦的臀部保養品清單！趕快來看看哪些產品可以幫助打造光滑又白皙的美臀吧！

網友推薦臀部保養品1：寶拉珍選 2%水楊酸身體乳 210ml

一講到身體保養，改善屁痘、背痘等問題的保養品，就不能不講到寶拉珍選 2%水楊酸身體乳，這款產品可以說是最多DCARD、PTT網友推薦的熱門產品，許多人的屁股痘痘問題都是被寶拉珍選 2%水楊酸身體乳救贖的，水楊酸的成分可以去除老廢角質、改善屁股的粗糙感及痘痘，若是想要屁股更加亮白光滑，也可以搭配寶拉珍選 10%果酸身體乳，效果更好喔！

▲寶拉珍選 2%水楊酸身體乳。（圖／美人圈）

網友推薦臀部保養品2：DR.WU 杏仁酸亮白煥膚身體乳 150ml

不少網友也提到DR.WU 杏仁酸亮白煥膚身體乳，杏仁酸一樣是可以代謝老廢角質的酸類成分，親膚性高、低刺激，若是皮膚比較敏感的女孩可選擇DR.WU 杏仁酸亮白煥膚身體乳，YouTuber丹尼婊姐也曾在影片中推薦過，表示使用完這款身體乳後會讓屁股整個光滑到不行，忍不住一直去摸呢！

▲DR.WU 杏仁酸亮白煥膚身體乳。（圖／DR.WU 美人圈）

網友推薦臀部保養品3：The Ordinary 甘醇酸去角質化妝水 240ml

除了使用身體乳外，用The Ordinary 甘醇酸去角質化妝水但來改善痘痘也是許多網友推薦的產品，若是以屁股痘痘困擾為主的女孩們可以嘗試這款化妝水，不只屁股痘痘連背痘也可以有效改善呢！

▲The Ordinary 甘醇酸去角質化妝水 240ml。（圖／The Ordinary Vitamin HK）

網友推薦臀部保養品4：Lemisop 8%果酸高效修護保濕晚安臀膜 三包入

原來屁股也有面膜？這款Lemisop 8%果酸高效修護保濕晚安臀膜 獨家設計貼合臀部肌膚線條，一週兩到三次，擊退粉刺痘痘、改善暗沉、補水保濕，網友們都說提亮光滑非常有感呢！還沒試過的女孩們趕快入手試試看吧！

▲Lemisop 8%果酸高效修護保濕晚安臀膜。（圖／IG@lemisoptw）

網友推薦臀部保養品5：白雪 維他命E&果酸沐浴乳 2000cc

這次清單裡面CP值最高的就是白雪 維他命E&果酸沐浴乳，超大一罐卻不用200元，沐浴乳有淡淡的青蘋果香味，而且許多實體通路可以做購買，非常方便！

▲白雪 維他命E&果酸沐浴乳。（圖／白雪）

網友推薦臀部保養品6：sesderma 煥白活膚身體乳 200ml

來自西班牙的品牌sesderma賽斯戴瑪，在小紅書上非常多網友討論，這款煥白活膚身體乳，質地滑順不黏膩，非常適合夏天使用，塗抹過屁股之後會變得非常有彈性且滑嫩呢，就像嬰兒的屁股一樣，想要身體美白也可搭配另一款安皮斯舒敏身體乳喔!

▲sesderma 煥白活膚身體乳。（圖／sesderma 小紅書@Xuan）

網友推薦臀部保養品7：毛穴撫子 碳酸氫鈉石鹼香皂 155g

去日本必買的毛穴撫子 碳酸氫鈉石鹼肥香皂，除了包裝非常卡哇依之外，香皂主打無香料、無添加，並且全身、全臉都可以做使用，在去暗沉、去角質方面特別有效，使用在臉部上也可以改善黑頭喔。

▲毛穴撫子 碳酸氫鈉石鹼香皂 155g。（圖／石澤研究所）

【延伸閱讀】



PTT、Dcard熱推的平價身體乳液！異位性皮膚炎、毛囊角化最推的醫美品牌是這幾款！

背痘、身體痘痘「TOP8皂」！網友激推款，高CP值、不同膚質全整理

｜人瑋專欄｜乾肌的人絕對要看這篇！愛用身體保養油分享～

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。