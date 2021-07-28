你累了嗎？網揭「抗疲勞方法」，沒想到「放空5分鐘」竟有用

▲熟記以下方法幫助減緩疲勞。（圖／Pexels，以下同）

編輯 / Lily

現代人生活壓力大，到了時間該睡捨不得睡，等到真的想睡卻又睡不著，無限循環之下，使得超過半數人都有疲勞的症狀，即便假日補眠也沒用，筆記以下幾個方法幫你抗疲勞，原來發呆放空也有用！

#早餐一定要吃

早餐很重要，早餐一定要吃，忘記吃早餐會讓你還沒到中午就頭昏腦脹，建議早餐可以挑選溫熱食物，也能增加幸福感。

#不要依賴咖啡

昏昏欲睡的時候，不少人會喝杯咖啡來提神，但是補充咖啡和能量飲料只能幫助你維持短時間的精力，多喝不僅沒用，甚至會讓你感到更累。

#營造乾淨環境

當環境亂糟糟時，頭腦也會變得混沌不清，應養成斷捨離好習慣，把環境打掃乾淨整齊，這時你會發現心情會變得舒爽，疲憊感減輕。

#戶外走一走

當感到疲憊不堪，不妨離開座位走一走，甚至有時間能走出戶外，眺向遠方多看看綠色植物，能幫助減緩疲憊。

#擬定計畫

當手上待辦事項越多，心情也會變得煩躁不安，建議可以在事前制定好計畫，能幫助思路清晰，當能夠專注在一件事情上，自然不會感到疲憊。

#把握午睡

把握午餐之後的短暫時間小瞇一下，時間不需要長，只要小睡15-20分鐘就能幫身體充充電。

#喝杯檸檬水

不少人下午都會點飲料來提振精神，但是有糖飲料會讓你越喝越累，這時來一杯檸檬水，內含鉀和維他命C，可以刺激大腦神經系統，有幫助減壓的功能。

#放空發呆

曾有研究表示，5分鐘的冥想相當於睡覺一個小時，當真的太累時，讓自己放空5分鐘是很好的方法。

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