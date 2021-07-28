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美容油用法大全：油敷法、三明治敷法　再不買一瓶就跟不上時代

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記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供

美容油因為親膚程度高，因此受到很多愛美女孩的歡迎，只要控制用量得宜，不管是春夏秋冬都可以使用，是一款非常百搭的保養單品，《ET FASHION》也整理5大美容油可以使用的時機，只要跟著做，就可以全身上下都美到發光。

1.全臉按摩油：當作全臉的按摩油使用，像是日本「不老仙妻」水谷雅子就是這樣使用，全臉利用美容油塗滿之後，使用刮痧板全臉往上按摩，加強肌膚的緊緻度，按摩完再敷一片面膜，就完成整個保養。

2.三明治敷臉油：最近韓國非常流行的敷臉法，先將化妝棉全部使用化妝水浸濕，接著在上面滴幾滴美容油，接著將有滴油的那面敷上臉部，最後使用保濕面膜全部塗滿化妝棉，敷15分鐘，再通通翻面，利用保濕面膜那面敷臉，也是15分鐘，只要持續3日立刻就有效果。

3.保養精華油：可以在精華之後使用1到3滴，全臉塗抹按摩，幫助肌膚補充油脂等營養。

4.去除粉刺的精華油：可以用美容油使用1至2滴，滴在鼻頭的位置，接著等待10分鐘，讓粉刺浮出來，就可以用棉花棒輕輕擠壓讓它掉出來。

5.指緣油：像是指緣、手腳關節等硬皮的位置，也可以搭配精華油使用，幫助肌膚軟化角質，同時補充滋養。

【推薦單品】

嬌蘭 皇家蜂王乳平衡油3G

▲保養,美容油,嬌蘭,Prophecy Morocco,鉑翡斯,DR JACKSON’S。（圖／品牌提供）

小資女想要晉升貴婦保養的第一步，就是可以考慮這罐皇家蜂王乳平衡油3G，不但價格親民，重點是超級好用，宛如水精華一般的質地，一抹就可以迅速吸收，完全不像是油的質感，皮膚修護增快9倍，讓人用過就再也回不去！

Prophecy Morocco 鉑翡斯 超級複方油-玫瑰煥顏

▲保養,美容油,嬌蘭,Prophecy Morocco,鉑翡斯,DR JACKSON’S。（圖／品牌提供）

嚴萃天然有機大馬士革玫瑰精油、珍稀仙人掌籽超能量金萃油以及摩洛哥堅果賦活金萃油等珍貴天然植物油，調配出最佳比例。質地輕盈、迅速滲透高效吸收，有助加乘保養功效，重啟優異保濕修護能力，煥發年輕光采、彈力透亮的好膚質。

DR JACKSON’S 03天天調理油

▲保養,美容油,嬌蘭,Prophecy Morocco,鉑翡斯,DR JACKSON’S。（圖／品牌提供）

添加富含維生素C的猴麵包樹籽油、豐富抗氧化劑與原花青素的馬魯拉果油，更藉由金盞草花萃取和山金車花萃取的協同作用，有效鎮定和舒緩，讓膚色清新明亮並煥發活力光彩。適合包含敏感肌在內的所有肌膚類型，通過臨床試驗易長粉刺的肌膚亦可適用。

►47歲金瑞亨拍攝美妝畫報　臉上零細紋、超緊緻肌膚讓人好羨慕

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關鍵字：

保養, 美容油, 嬌蘭, Prophecy Morocco, 鉑翡斯, DR JACKSON’S

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