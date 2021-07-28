美容油用法大全：油敷法、三明治敷法　再不買一瓶就跟不上時代

記者李薇／綜合報導 圖／品牌提供

美容油因為親膚程度高，因此受到很多愛美女孩的歡迎，只要控制用量得宜，不管是春夏秋冬都可以使用，是一款非常百搭的保養單品，《ET FASHION》也整理5大美容油可以使用的時機，只要跟著做，就可以全身上下都美到發光。

1.全臉按摩油：當作全臉的按摩油使用，像是日本「不老仙妻」水谷雅子就是這樣使用，全臉利用美容油塗滿之後，使用刮痧板全臉往上按摩，加強肌膚的緊緻度，按摩完再敷一片面膜，就完成整個保養。

2.三明治敷臉油：最近韓國非常流行的敷臉法，先將化妝棉全部使用化妝水浸濕，接著在上面滴幾滴美容油，接著將有滴油的那面敷上臉部，最後使用保濕面膜全部塗滿化妝棉，敷15分鐘，再通通翻面，利用保濕面膜那面敷臉，也是15分鐘，只要持續3日立刻就有效果。

3.保養精華油：可以在精華之後使用1到3滴，全臉塗抹按摩，幫助肌膚補充油脂等營養。

4.去除粉刺的精華油：可以用美容油使用1至2滴，滴在鼻頭的位置，接著等待10分鐘，讓粉刺浮出來，就可以用棉花棒輕輕擠壓讓它掉出來。

5.指緣油：像是指緣、手腳關節等硬皮的位置，也可以搭配精華油使用，幫助肌膚軟化角質，同時補充滋養。

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