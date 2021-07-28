懶女孩必看！6款乾洗髮特搜　解決妳的夏日油頭困擾

記者李薇／綜合報導

夏天雖然炎熱容易出油、出汗，但很多女孩依舊不想要天天洗頭，為了避免這樣麻煩的事情，就會使用乾洗髮類似的單品，來讓頭髮看起來不那麼油，《ET FASHION》也推出懶女孩特輯，搜羅各種品牌的乾洗髮，讓你夏季懶得洗頭，照樣可以美美的出門。

1.歐舒丹 草本淨涼乾洗髮

以5種植物精華油配方及歐薄荷精華油、天然草本醋等天然植萃活性成分為基底，97%天然安心成分不含矽靈，能快速吸收頭皮髒污及多餘油脂，杜絕條碼瀏海及惱人油頭！解決悶熱季節易出汗出油、頭皮容易有異味的困擾，讓秀髮時時保持清爽、蓬鬆。

2.Rene Furterer NATURIA 乾洗髮霧

體積精巧，隨身包包必備，解救機車族扁塌頭；辦公室抽屜必備，開會前快速重整髮型；長途旅行車上必備，隨時展現清爽自信。幫助去除頭髮上多餘油脂、改善異味，潔淨清爽、感受從髮根開始的輕盈蓬鬆。

3.巴黎卡詩 粉輕盈蓬蓬乾洗髮

添加細緻的大米澱粉能有效吸附頭皮髮根上的過多油脂，極緻輕盈的配方，不會留下粉末感和負擔，為頭皮帶來怡人的潔淨感受；維他命E持續補充養分，讓秀髮散發健康光采，同時持續24小時精品級迷人髮香！

4.蔻蘿蘭 乾洗髮噴霧

想強力去除頭皮油膩，選擇添加蕁麻植萃的「控油乾洗髮噴霧」，使用滿意度高達99% ，同時也是歐洲乾洗髮銷售NO.1，今夏入手，享受清爽澎鬆的夏日。，只要使用乾洗髮噴霧於頭皮，輕輕撥開，植萃米粉末吸附頭皮油脂，快速去除油膩感，使頭髮像剛洗過頭般清爽，一起抵抗台灣濕熱的天氣！

5.O’right歐萊德 檸檬草植萃乾洗髮

若於旅行或外出不方便進行頭皮清潔時，則可使用「乾洗髮」均勻噴灑距離頭皮約5公分處，維持頭皮清潔舒爽，O’right歐萊德「檸檬草植萃乾洗髮」採用清新舒爽潔淨配方，添加檸檬草萃取調節與平衡油脂，融合多種天然植萃淨化同時調理頭皮，幫助維持頭皮清新乾爽。

6.TSUBAKI 舒涼極淨乾洗髮露

來自日本頂級開架髮品品牌TSUBAKI思波綺，堅持頭皮保養專家的理念，將於2019年5月首度推出「舒涼極淨乾洗髮露」，無論是忙碌的早晨或是疲憊的夜晚，無論是身處何方，隨時都可以使用，不必沖水、無需吹乾，輕易打擊髮絲油膩與異味，瞬間變得清新，有效止癢，打造乾爽蓬鬆髮！

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