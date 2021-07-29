一擦自帶美肌濾鏡！YSL、植村秀「全能妝前乳」防曬+妝前+飾底一瓶搞定

▲BLACKPINK成員Rosé在IG上曬出美肌秘密武器，正是新推出的YSL妝前乳。（圖／翻攝IG@roses_are_rosie）

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

因應防疫，口罩早已成為每日標準配備，讓底妝的清爽舒適和持妝力變得更重要，就算宅在家、WFH，臨時有會視訊會議或需要出門，也要快速讓肌膚擁有好狀態，這時候正需要一款兼具防曬、校色提亮、妝前飾底等多種功能的妝前乳。YSL、植村秀近日都推出超強「全能型」妝前乳，能當作防曬素顏霜單擦，也能搭配底妝使用，還有多種色調可選擇，一擦秒提亮，根本美肌神器。

▲植村秀 無極限保濕妝前乳，SPF50+/PA+++，NT$1,600。



植村秀超人氣打底產品「極保濕輕感防護乳」自上市以來長年熱賣，今年8月植村秀推出全新配方進化版的「無極限保濕妝前乳」，在潤色修飾、養膚配方及質地上更全面升級，美肌效果更強大，擦上肌膚就像開了美肌濾鏡，一秒潤色提亮、肌膚更透嫩，還能使後續底妝更持久持妝，搭配最高防曬係數SPF50+/PA+++，一瓶就能搞定防曬、妝前、飾底乳。

▲無極限保濕妝前乳共推出4款色選。



全新「無極限保濕妝前乳」運用「智慧持妝校色科技」，以精準比例調和紅、藍光色彩粒子，打造最符合亞洲人膚色需求的粉色、膚色、紫色及透色等4款色澤。每一色都能單獨使用，也能互相混色、疊擦，自然修飾暗沈、蠟黃、蒼白、不均勻等肌膚色澤問題，更能透過獨特光澤反射達到修飾毛孔、平滑肌膚妝效。

保濕度方面也升級，添加獨家成分「海洋深層水」及睡蓮、牡丹、玉米等3大養膚植萃精華，為肌膚補水同時也加強肌膚保護力與抗氧化力，幫助維持肌膚油水平衡，讓底妝更服貼，肌膚更柔滑透亮。

▲植村秀 無極限防護乳新客組，優惠NT$1,440；無極限雙星組（55刷），優惠NT$4,635。



植村秀更為全新「無極限保濕妝前乳」推出4款限定超值優惠底妝組合，包含相當於66折的「無極限防護乳新客組」，買全新保濕妝前加送無極限粉底（旅行瓶）*2；或是包含植村秀底妝明星品無極限粉底、55刷、蜜粉等的「無極限雙星組（55刷）」，相當於67折優惠，最低更有58折的「無極限夏日防護組」。

▲YSL 名模肌密光幻防護妝前乳，SPF50/PA+++，NT$2,250。



除了植村秀，YSL也將在7月底推出結合校色提亮、保濕打底、高效防曬等3種效果的全新「名模肌密光幻防護妝前乳」，不管是當作底妝打底或直接當作防曬素顏霜修飾肌膚，都能讓肌膚展現裸透亮澤氣色，維持好狀態。

▲全新名模肌密光幻防護妝前乳推出3款色選。



全新名模肌密光幻防護妝前乳，無色料添加且質地輕盈透氣，以獨特「光感校色粒子」校色提亮肌膚，顛覆傳統色料覆蓋肌膚的厚重感，搭配3種天然植物精萃，維持妝效同時修護肌膚，讓肌膚自然透亮，更含高效防曬成分，並能吸附皮脂、抵抗汗水，讓後續底妝加倍服貼持久。

全新名模肌密光幻防護妝前乳共推出3種色調，包括玫瑰色、嫩透綠及薰衣紫，可分別修飾現代人常見的蒼白黯淡、泛紅不均、膚色暗沈泛黃等膚色困擾，只要一步驟就能完成素顏霜＋防曬乳＋妝前霜＋潤色乳等多重效果。

▲YSL同步推出2項底妝買贈優惠活動。



YSL也同步推出2項買贈優惠活動，凡購買「恆久完美無瑕粉底」即加贈「訂製隨身底妝刷」乙支（可累贈）；購買全新「名模肌密光幻防護妝前乳」即加贈「恆久完美無暇粉底液 B20」5ml。