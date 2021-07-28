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CITIZEN超級鈦材質將登月　聯名錶紀念外探索大計畫

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▲▼ CITIZEN,OMEGA 。（圖／公關照）

▲CITIZEN與日本新創公司iSpace攜手合作日本民營商業月球探測計畫HAKUTO-R，推出2款聯名錶紀念。（圖／CITIZEN提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

CITIZEN引以為傲的Super Titanium™ 超級鈦材質誕生半世紀，不僅用於打造腕錶上，也受日本新創公司iSpace邀請為日本民間月球探測計畫提供超級鈦，運用在月球登陸器及登月車的機械零件中，將隨HAKUTO-R月球探測計畫在2022展開第一次的探測。為紀念此非凡合作，特別推出2款HAKUTO-R聯名錶，當中光動能GPS衛星對時錶CC4016-75E的錶背，直接呈現此計畫的Logo與登月車模擬圖，增添收藏價值。

▲▼ CITIZEN,OMEGA 。（圖／公關照）

 

▲CITIZEN月之微光交疊出HAKUTO-R 聯名款光動能GPS衛星對時錶CC4016-75E，76,800元。

▲▼ CITIZEN,OMEGA 。（圖／公關照）

▲CITIZEN光動能GPS衛星對時錶CC4016-75E的錶背以雷射噴墨技術呈現HAKUTO-R月球探測器圖案。

為在錶上展現月球亮面與陰影的神祕感，CITIZEN為HAKUTO-R 聯名款光動能GPS衛星對時錶CC4016-75E，採用獨家色彩MRK Gold與碳黑色的DLC作為Super Titanium™ 超級鈦外觀的主色調，6時位置的小錶盤選用白蝶貝，如同月球微光的模樣；另一只全球電波腕錶AT8185-71E，為DLC碳黑色的超級鈦材質，月球表面於黑蝶貝面盤上完美展現，呼應HAKUTO-R月球探測計畫。

▲▼ CITIZEN,OMEGA 。（圖／公關照）

 

▲CITIZEN 光動能全球多局電波對時錶AT8185-75E，49,800元。
 

歐米茄（OMEGA）超霸登月錶則是真正登上月球的傳奇錶款，曾參與過6次登月任務，新一代專業登月同軸擒縱42毫米大師天文台計時腕錶傳承曾於月球佩戴的第四代超霸錶經典外型，呈現不對稱錶殼，搭配經陽極處理的鋁質錶環圈，且內在機芯更精進，搭載歐米茄3861同軸擒縱大師天文台認證機芯。

▲▼ CITIZEN,OMEGA 。（圖／公關照）

 

▲歐米茄超霸系列專業登月同軸擒縱42毫米大師天文台計時腕錶，234,000元。（圖／歐米茄提供）

►CITIZEN波紋面盤像鵲橋　7時鑲鑽給驚喜

 ►歐米茄挺東奧男、女錶齊發　官方紀念品金銀幣套組賣光光

關鍵字：

CITIZEN, OMEGA, 歐米茄

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