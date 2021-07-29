5,000元以內果凍、果汁色錶出列　耐衝擊的BABY-G青春無敵

▲姊妹淘可一起戴BABY-G BGA-280系列腕錶出遊，單只3,500元。（圖／Baby-G提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

夏季就想繽紛一下，時尚錶款隨著季節換季，已是果汁色、半透明果凍色當道，預算設在5,000元以內，BABY-G與Swatch都有不少繽紛選擇。BABY-G主打受洛杉磯街頭時尚啟發的BABY-G BGA-280系列，除了亮眼的單一純色錶款，加入半透明的撞色設計，顯得青春洋溢。

▲BABY-G半透明藍色BGA-280-4A3腕錶與BGA-280-6A半透明紫色款，各3,500元。





▲BABY-G BGA-280-4A錶款與BGA-280-3A薄荷綠款，各3,500元。

BABY-G BGA-280系列新款分別有單色呈現的粉紅、薄荷綠錶，以及半透明紫錶殼搭粉紅錶帶、半透明粉紅錶殼配藍色的錶帶的撞色款式，明亮顏色讓錶款顯得活潑，均搭配金屬時標流露好質感，功能則包括世界時間、計時碼錶、倒數計時器、鬧鈴與LED照明等，且具一貫的耐衝擊與防水100米性能，能安心戴著出遊。

▲Swatch BIG BOLD BIOCERAMIC系列「C-LIME」萊姆錶，4,100元。（圖／Swatch提供）



Swatch近日則強打新穎材質BIOCERAMIC生物陶瓷，是對環境友善，且觸感絲滑與恆溫特性，在炎炎夏日佩戴舒適度大幅提升，不僅材質有話題性，新款「C-LIME」萊姆錶從機芯、錶殼到錶帶的果汁色調風格清新，於夏日穿搭非常討喜。

►果汁系錶款清涼一「夏」 Swatch萊姆錶絲滑觸感不黏膩

►這只G-SHOCK 23萬元！ 激似日本戰國將軍盔甲