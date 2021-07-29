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跟著做超簡單！夏季必學3款「美容果汁」，膚色亮起來

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▲▼蔬果汁食譜。（圖／Unsplash）

▲肌膚外塗內服一樣重要，體內營養要顧好。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

悶熱潮濕的夏季，以玫瑰花粹出名的有機保養Melvita教你不只要顧好肌膚，體內營養也要顧，這次特別與廖欣儀營養師攜手合作推出3款健康飲品食譜，讓你在家也能跟著輕鬆做。

▲▼蔬果汁食譜。（圖／Unsplash）

困擾#便便不順

特調香蘋優酪乳 300cc/140卡

針對容易排便不順的體質，幫助促進腸胃蠕動淨化，提升肌膚平滑飽滿度。

材料：蘋果50克、香蕉60克、優酪乳50cc、水150cc
作法：將蘋果去核切成小塊，香蕉去皮切成1-2公分小塊，接著將所有材料放入果汁機中打勻即可。

▲▼蔬果汁食譜。（圖／Unsplash）

困擾#最近比較累

一番蔬果醋飲 300cc/100卡

適合疲憊導致的肌膚暗沉，有助於改善色素沉澱、淡化斑點，提升肌膚氣色與潤澤感。

材料：大番茄40克、菠菜20克、胡蘿蔔10克、奇異果60克、水果醋1大匙、水120cc
作法：將番茄切成四角形、菠菜切成細絲，胡蘿蔔切小塊，奇異果切成小塊，將所有材料放入果汁機
中打勻。

▲▼蔬果汁食譜。（圖／Unsplash）

困擾#外食比較多

紓壓養顏蔬果汁 300cc/80卡

針對容易水腫、高油高鹽的外食族群，有效促進代謝，加速體內循環。

材料：蘋果20克、柳丁130克、洋蔥20克、西芹20克、水120cc
作法：柳丁和洋蔥去皮切丁，西芹洗淨後切細段，將所有材料放入果汁機中攪碎成汁，再依據個人口感決定是否要加蜂蜜。

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關鍵字：

營養, 果汁, 食譜

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