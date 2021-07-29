「超容易焦慮」的3大星座！巨蟹愛操心、Top 1小事也糾結求完美

編輯／Molly 圖／翻攝自IG@tvndrama.official

有些人個性大大咧咧，凡事不喜歡想太多，認為船到橋頭自然直，看起來沒心沒但生活過得很豁達；而有些人則是相反，不喜歡匆忙、遺漏，每件事都要先做好安排，或是自我要求很高，每個方面都要照顧到位，也因此非常容易感到焦慮。像是以下3大星座就是焦慮人代表，尤其第一名喜歡追求完美，想要不焦慮太難了！

Top 3：巨蟹座



常給人溫柔親切印象的巨蟹座，其實對事物的感受很敏感，容易胡思亂想，加上他們對於自己在意的人很願意付出，從自己的事到家人、戀人甚至朋友的事，他們都想把一切安排妥當、做好準備，讓家人朋友都能過得很順遂，所以也常讓人會覺得他們愛操心。而巨蟹攬在自己身上要操心的事太多了，久而久之，想不焦慮都很難。

Top 2：天蠍座



表面看起來很高冷、不問世事的天蠍座，其實隱藏著好強、不服輸的性格，對於與自己相關的每件事都很看重，加上他們其實很在意別人對自己的評價，讓天蠍不論何事都想要做到最好，因而天蠍對自己常會列下許多嚴格的要求，導致他們常常很焦慮或是處於潛在焦慮中，而自己可能還沒察覺。

Top 1：處女座



處女座可說是時時刻刻都在操心的焦慮人代表了！個性上思慮較多、很注重細節的他們，對自己、對別人的要求都很高，就算是他人眼中的瑣碎小事也要仔細考慮周到，希望能事事完美，因此容易窮緊張，有時甚至會容易吹毛求疵。就連晚餐要吃什麼、假日行程的順序安排、碰到天氣不好該怎麼辦等這些小事他們都可能反覆糾結、確認，謹慎到猶如在執行什麼大事一樣，要想讓處女座不操心幾乎是不可能的。

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