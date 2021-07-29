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郭婞淳小桃紅戰袍品牌UNDER ARMOUR打折了！官網殺5折　粉絲準備買爆

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▲▼台灣舉重女神郭婞淳。（圖／體育署提供）

▲UNDER ARMOUR長期贊助郭婞淳，奪金戰袍也是UA。（圖／體育署提供）

記者林明瑋 / 台北報導

郭婞淳奪金，在臉書感謝長期贊助她的運動品牌UNDER ARMOUR（UA），讓粉絲嗨翻，直說要買爆，也期待官方釋出折扣，UA在臉書上低調回應：「因為奧運規範，非官方贊助商要等奧運結束後才可以做活動。」看來奧運結束後，可能會有驚喜，讓大家買爆，不過現在官網上也有5折起、限時免運等優惠，等不及想跟女神穿同牌的人，可以先搶一波！

▲UA。（圖／翻攝UA官網）

▲UNDER ARMOUR官網有5折起的優惠。（圖／翻攝UA官網）

UA在2016年、郭婞淳從里約奧運回台後，就與她聯繫，成就合作緣分，郭婞淳在臉書上提到：「雖然那時候還不太認識這個品牌（那時候UA剛進台灣）但他們誠意打動了我，沒想到默默無名的我能有機會代言運動品牌。」

關於郭婞淳穿的粉色戰袍，由於是專門為她打造，所以並無販售。這件「小桃紅」由品牌和設計師許珮賢討論後而定，UA透露：「顏色經過蠻多次討論的，原本有考慮藍色、紅色、粉紅色，最終婞淳選擇粉色，這是她最喜歡的顏色。」並運用漸層讓整體更為柔和，而紋路想呈現圖騰的感覺，但較為現代，於是底圖漸層的部分，就使用了多邊形的漸層來表現梅花的意象，也期待每一件戰服都結合台灣元素。

雖說買不到「小桃紅」，但UA向來強調專業運動、機能性，因此成為很多人的愛牌，官網5折起的優惠到7月29日也就是今天為止，此外也有限時免運、單筆消費滿額現抵購物金等活動，至於慶祝郭婞淳奪金，是否有更棒的折扣，先敲碗期待。

►郭婞淳「親選粉色戰袍」超可愛原因曝光

關鍵字：

郭婞淳, UNDER ARMOUR, UA

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