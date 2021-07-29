好市多高CP值線上購物精選！Palladium帥鞋800有找、千元入手精品包

編輯／JJ 圖／翻攝自Costco官網

除了食物、居家用品之外，相信許多人來到美式大賣場好市多（Costco），絕不會忘記逛的就是流行服飾、鞋、包專區，且好市多每隔一段時間就會刷新商品，看到好看划算的真的要快點入手才不會錯過。雖然疫情趨緩，各縣市慢慢的從微解封開始實施，不過大家還是可以多利用網購來減少風險，以下就來看看近期好市多的7樣高CP值好物，千元就能入手超好看的鞋、包。

＃Palladium 針織鞋

法國鞋履品牌Palladium招牌的防水靴款一直以來都很受歡迎，不過價位也不低，但它其實也有推出這種日常百搭平底鞋款，像這雙針織鞋，好市多現在限量特價才759元，千元還找很多呢！

＃Birkenstock Arizona雙帶拖鞋

勃肯拖鞋可謂經典中的經典，在國外幾乎是人手一雙的程度，清涼、休閒，非常適合現在的天氣，最近好市多線上共推出兩款，黑色與棕色款式。

＃Dr. Martens 休閒短靴

好市多時不時就會出現特價的馬丁鞋款，且幾乎都是暢銷的搶手款式，其實這雙短靴先前已介紹過，但是它現在依然還在架上，就不能忘記它！

＃Longchamp 短把手提包

法國精品Longchamp經典「水餃包」實用又耐看，推出多年以來都一樣受歡迎，這款小巧優雅的短把手提水餃包，近期登上好市多官網，售價僅2,699元超佛心！且一口氣帶來眾多顏色選擇，包括米白色、駝色、粉色、寶寶藍色、紅色⋯⋯。

＃Michael Kors 荔枝皮手提包

Michael Kors也是好市多經常會引進的品牌，皆是經典款式，像是近期這款黑色的荔枝紋皮革手袋，外型低調百搭，完全不挑人，荔枝紋皮面防刮耐磨，適合日常使用，售價不到6,000元，CP值非常高。

＃Champion Logo 短袖上衣

潮牌Champion的Logo上衣也是近期登場新商品，男友風的寬鬆版型適合喜歡街頭感穿搭的女孩，衣長也夠長，能夠紮進衣服中搭配。

＃《鬼滅之刃》玩偶4入

《鬼滅之刃》動畫第二季播出在即，讓全球粉絲都超期待又興奮，想必又將掀起一陣誇張熱潮，在這之前，好市多也看準商機，於線上上架了一款玩偶組合，共有炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助4個主要角色，尺寸大小為12吋，頗具份量感。

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