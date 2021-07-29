fb ig video ETtoday search mobile

好市多高CP值線上購物精選！Palladium帥鞋800有找、千元入手精品包

>

編輯／JJ　圖／翻攝自Costco官網

除了食物、居家用品之外，相信許多人來到美式大賣場好市多（Costco），絕不會忘記逛的就是流行服飾、鞋、包專區，且好市多每隔一段時間就會刷新商品，看到好看划算的真的要快點入手才不會錯過。雖然疫情趨緩，各縣市慢慢的從微解封開始實施，不過大家還是可以多利用網購來減少風險，以下就來看看近期好市多的7樣高CP值好物，千元就能入手超好看的鞋、包。

＃Palladium 針織鞋

法國鞋履品牌Palladium招牌的防水靴款一直以來都很受歡迎，不過價位也不低，但它其實也有推出這種日常百搭平底鞋款，像這雙針織鞋，好市多現在限量特價才759元，千元還找很多呢！

▲好市多高CP值好物。（圖／翻攝自官網）

＃Birkenstock Arizona雙帶拖鞋

勃肯拖鞋可謂經典中的經典，在國外幾乎是人手一雙的程度，清涼、休閒，非常適合現在的天氣，最近好市多線上共推出兩款，黑色與棕色款式。

▲好市多高CP值好物。（圖／翻攝自官網）

＃Dr. Martens 休閒短靴

好市多時不時就會出現特價的馬丁鞋款，且幾乎都是暢銷的搶手款式，其實這雙短靴先前已介紹過，但是它現在依然還在架上，就不能忘記它！

▲好市多高CP值好物。（圖／翻攝自官網）

＃Longchamp 短把手提包

法國精品Longchamp經典「水餃包」實用又耐看，推出多年以來都一樣受歡迎，這款小巧優雅的短把手提水餃包，近期登上好市多官網，售價僅2,699元超佛心！且一口氣帶來眾多顏色選擇，包括米白色、駝色、粉色、寶寶藍色、紅色⋯⋯。

▲好市多高CP值好物。（圖／翻攝自官網）

＃Michael Kors 荔枝皮手提包

Michael Kors也是好市多經常會引進的品牌，皆是經典款式，像是近期這款黑色的荔枝紋皮革手袋，外型低調百搭，完全不挑人，荔枝紋皮面防刮耐磨，適合日常使用，售價不到6,000元，CP值非常高。

▲好市多高CP值好物。（圖／翻攝自官網）

＃Champion Logo 短袖上衣

潮牌Champion的Logo上衣也是近期登場新商品，男友風的寬鬆版型適合喜歡街頭感穿搭的女孩，衣長也夠長，能夠紮進衣服中搭配。

▲好市多高CP值好物。（圖／翻攝自官網）

＃《鬼滅之刃》玩偶4入

《鬼滅之刃》動畫第二季播出在即，讓全球粉絲都超期待又興奮，想必又將掀起一陣誇張熱潮，在這之前，好市多也看準商機，於線上上架了一款玩偶組合，共有炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助4個主要角色，尺寸大小為12吋，頗具份量感。

▲好市多高CP值好物。（圖／翻攝自官網）

►《樂一通》兔寶寶化身潮服、超Ｑ口罩好想收！搭電影熱潮推出「詹皇」公仔

►穿新衣迎解封！H＆M、MANGO狂殺超過5折　浪漫洋裝、襯衫竟只要200元

關鍵字：

好市多, Costco, 線上購物, CP值, 好物, 精品鞋包

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

從喜歡的「冰淇淋口味」看出愛情觀與性格

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

日本雙胞胎穿搭術爆紅！「橘陽印花」托特包7千元有找

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

ET Fashion

推薦閱讀

翹臀珍肉貼舊愛擁吻慶生　52歲火辣身材曝光嚇跑年輕美眉

翹臀珍肉貼舊愛擁吻慶生　52歲火辣身材曝光嚇跑年輕美眉

越吵感情越甜的星座CP大公開！魚秤配互相吸引、冠軍組合說一句頂十句

越吵感情越甜的星座CP大公開！魚秤配互相吸引、冠軍組合說一句頂十句

郭婞淳小桃紅戰袍品牌UNDER ARMOUR打折了！官網殺5折　粉絲準備買爆

郭婞淳小桃紅戰袍品牌UNDER ARMOUR打折了！官網殺5折　粉絲準備買爆

「佔有慾爆棚星座」Top 3！　天蠍才第三、 冠軍容不下一粒沙 一擦自帶美肌濾鏡！YSL、植村秀「全能妝前乳」防曬+妝前+飾底一瓶搞定 星巴克隱藏版「星光玻璃杯」低調現身　銀灰典藏系列開賣 楊勇緯歸國包上「柔道小熊」意外爆紅！男神同款搶光　網：戀愛了 掉髮人快看！專家曝5類「生髮食物」　揮別稀疏養出好髮質 你累了嗎？網揭「抗疲勞方法」，沒想到「放空5分鐘」竟有用 迪麗熱巴肩上短髮新造型美翻！「低胸漸變裙」洩火辣曲線網跪了

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面