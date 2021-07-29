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楊勇緯歸國包上「柔道小熊」意外爆紅！男神同款搶光　網：戀愛了

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▲柔道奧運銀牌楊勇緯返台，受到民眾熱烈歡迎。（圖／林敬旻攝）

▲「柔道男神」楊勇緯昨晚風光歸國。（圖／林敬旻攝）

記者鮑璿安／台北報導

「柔道男神」楊勇緯首度進軍奧運就奪下男子60公斤級的銀牌，昨晚（28日）與跆拳道等代表隊風光回台，楊勇緯特別穿著中華代表團進場服歸國，另也被網友發現一個可愛小細節，那就是楊勇緯背包上的「柔道小熊吊飾」，意外洩露可愛男孩的一面，引發粉絲直呼：「楊太太買爆同款」。

▲柔道奧運銀牌楊勇緯返台，受到民眾熱烈歡迎。（圖／林敬旻攝）

▲柔道奧運銀牌楊勇緯返台，受到民眾熱烈歡迎。（圖／林敬旻攝）

楊勇緯以高超實力出戰東京奧運成功奪得銀牌，男神般的外型更讓他的個人IG一口氣暴增20萬粉絲，全台少女搶當楊太太。昨晚我國柔道、跆拳道等代表隊風光歸國，其中楊勇緯特別穿著中華代表團進場服與大家揮手致意，因當初賽程關係沒有參加東奧開幕式，所以楊勇緯特別在回台路上穿著「進場服」圓夢，也讓粉絲一睹男神風采。


眼尖網友也發現，楊勇緯背包上掛了一個顯眼的「柔道小熊吊飾」，似乎是隨身幸運物，與他在賽場上的威猛模樣形成了最佳反差萌，原來這款小熊吊飾來自「CRAFTHOLIC 宇宙人柔道選手款」，共有5種運動比賽造型，柔道也在其中。

不僅小熊穿上柔道服的模樣十分可愛，楊勇緯的童心也讓網友驚呼：「楊勇緯太可愛」、「我已經戀愛了」、「楊太太來買同款」，據了解該款柔道小熊掛飾在官網已經缺貨，可見楊勇緯高人氣實在無法擋。

▲楊勇緯 。（圖／翻攝自IG、產品官網）

▲楊勇緯同款柔道小熊掛飾已經缺貨。（圖／翻攝自產品官網）

關鍵字：

楊勇緯, 東奧, 奧運, 東京奧運, 柔道

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