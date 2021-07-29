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素顏超適合！IG限動特效「韓妞上身化妝濾鏡」　套上美到想尖叫

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居家素顏有時候照鏡子都會嚇到，怎麼成了這般落魄邋遢的模樣！沒關係，三款素顏超適合的限動濾鏡直接收藏下來，濃濃韓妞味絕對讓人滿意到想尖叫出聲，一整天都被自己美到笑容不斷喔！（不過前後對比照也是會笑到不行就是），趕緊也來試試看！

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▲（圖／LOOKin編輯攝）

這次要介紹的三款韓妞濾鏡，都是來自於同一位創作者re_mini_scene，帳號裡通通都是各種女生會喜愛的美顏濾鏡，更棒的是韓味爆棚、就算是素顏也能拍出韓國網美的清新質感。這個濾鏡編編建議素顏使用會比較自然，因為放大雙眼跟修臉的效果都很好！

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▲（圖／LOOKin編輯攝）

一套上臉就好感度很高的濾鏡，剛剛好的韓式妝容與修飾度不會讓人過度失真、卻很有完妝過後的討喜感受，唇部有特別加強豐潤感、眼下還有一顆小小的痣唷！

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▲（圖／LOOKin編輯攝）

妝容效果明顯、卻不會過假的一款濾鏡，頰彩跟眼妝、唇彩都是粉粉嫩嫩的柔和色調，還有根根分明的纖長睫毛，一套上這個限動濾鏡就會忍不住陶醉的自拍二十張！

▲（圖／LOOKin編輯攝）

三款韓味滿分的素顏限動濾鏡推薦，編編沒化妝使用就對於效果十分滿意，上過妝之後的感受又是截然不同，總之這三個濾鏡都要趕緊收藏、素顏也能隨便拍出可以見人的美美照片囉！

延伸閱讀：

拯救居家素顏！IG限動特效「美顏化妝濾鏡」TOP4、一秒網美look現身

IG GIF手繪關鍵字：中文字動圖現身！療癒實用系「gif中文字」推薦，防疫宅家用好用滿！

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, 限動, IG, 濾鏡, 限動濾鏡

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