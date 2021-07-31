周末早午餐自己做！10個超簡單「烤吐司食譜」　再搭一杯咖啡好幸福

▲10種超簡單的吐司料理。（圖／翻攝自IG@momurmaji，下同）

疫情整天在家無法出門，導致妳忽略了一天之中最重要的「早餐」嗎？跳過早餐不僅會讓整天沒精神、工作效率也會大大降低喔！快將影片中10種超簡單的吐司料理學起來！日常、週末都能享受到Brunch等級的早餐、搭配一杯咖啡好幸福啊！

來自韓國的知名Youtuber「maji마지」，在Youtube上擁有將近50萬的紛絲，專門替「料理小白」所設計的食譜教學，就算廚藝不精也能輕鬆完成！尤其是針對吐司類別，maji마지更延伸出許多主題食譜、讓妳天天吃吐司也不膩！

無論是三明治、熱壓吐司、分享式小片烤吐司、厚片吐司等，各種形式的烤吐司令人食指大動，看似豐富華麗，但其實步驟及材料都非常簡單，只要做過一次就會忍不住想繼續發明新搭配！

重點是maji마지在Instagram上的照片都看起來超美味！好希望每天早上餐桌上就是這樣的擺盤及料理！也因為他的超高人氣，還推出了專屬的杯盤餐具等用品，讓人更想向他看齊、做出美味的早餐！

看了這麼多，是不是已經肚子餓了呢~？快將基本十種烤吐司學起來吧！

maji마지

10種美味吐司食譜影片

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