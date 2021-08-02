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維尼控會瘋掉！5款「居家小物」推薦　立體抱枕、加濕器可愛到看著傻笑

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這陣子待在家的時間變多了，想讓宅在家中的時間變得更療癒舒適已成為生活中最重要的小事！迪士尼的超萌角色「小熊維尼」，可愛Q萌的模樣已經很吸粉，當化身為療癒居家小物時殺傷力更是強大，以下5款shopdisney販售的維尼生活小物絕對秒殺粉絲的錢包。

01. 小熊維尼剪影桌燈

▲（圖／翻攝自shopdisney）

想要為居家空間增加氛圍，增添一盞間接照明是最容易的方式。這款直徑15.5cm×高度31.5cm的小型桌燈，散發的光柔和又舒適，瞬間讓空間變得療癒起來。

▲（圖／翻攝自shopdisney）

▲（圖／翻攝自shopdisney）

桌燈一共有四款不同設計的圖案，外層是高質感的純棉光澤紙包覆燈泡，燈泡從裡透出光芒，映襯可愛的維尼。

▲（圖／翻攝自shopdisney）

黃昏剪影、北歐普普花卉、蜂蜜罐、還有維尼與小豬等不同設計，讓同樣的檯燈呈現出截然不同的效果，讓人每款都想要收藏！

02. 小熊維尼室內拖鞋

▲（圖／翻攝自shopdisney）

▲（圖／翻攝自shopdisney）

這款低調的維尼粉絕對會愛！維尼以精緻的刺繡點綴再鞋面上，拖鞋本體設計成符合足弓的形狀，柔軟的鞋面與厚底，走在家中的每一步都柔軟又舒適。可以直接丟到洗衣機清洗的設計超級方便。

 03. 小熊維尼立體抱枕

▲（圖／翻攝自shopdisney）

▲（圖／翻攝自shopdisney）

一秒擊中心臟維尼控的的立體抱枕~ 可愛的維尼側趴瞇眼睡覺的模樣誰能抗拒！55cm的大小，無論是大人或小孩都適合，摸起來柔軟得像雲朵，無論抱著、靠著、摸著都舒服，可水洗的材質清潔起來也無虞！

04. 小熊維尼地毯

▲（圖／翻攝自shopdisney）

▲（圖／翻攝自shopdisney）

維尼和好朋友小豬牽著手在森林裡漫步的背影，設計在澎澎的地毯上，以大色塊的幾何圖形呈現，看起來現代時尚有充滿童趣。放在家中不但可愛，也很有設計感！

05. 小熊維尼加濕器

▲（圖／翻攝自shopdisney）

▲（圖／翻攝自shopdisney）

每天在家開冷氣，肌膚變得越來越乾，就派出可愛的維尼加濕器來幫忙補水吧！這款超音波室的加濕器，小巧迷你只有約9cm，放在桌邊剛剛好。一邊噴出水霧為周遭加濕，同時還會發光，就算不使用加濕功能也能當作夜燈使用喔！

延伸閱讀：

不用去迪士尼就能吃到！爆可愛『卡通蛋料理』→小熊維尼、小丸子爺爺100%還原♡

看了就開心的料理幫手！可愛到揪心「史努比廚房小物」5款推薦：切吐司機、不鏽鋼量杯，萌到細節裡

※本文由LOOKin美人時髦話題網授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

LOOKin美人時髦話題網, 小熊維尼

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