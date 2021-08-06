史上首款現代腕錶Cartier Santos　經典不敗的父親節最佳獻禮

▲男星劉冠廷佩戴卡地亞Santos de Cartier 黃K金腕錶大型款。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

父親節將至，精選深具意義的禮物誌慶，讓珍品能繼續傳承，卡地亞（Cartier）逾百年歷史的Santos de Cartier系列錶款，即是能代代相傳之作，因為1904年誕生以來，不僅代表史上首款現代方形男仕腕錶，其大膽創新的出眾外型今日看來依然雋永，作為父親節禮物，正呼應爸爸無所畏懼、護家勇於挑戰的精神。

▲卡地亞Santos de Cartier系列腕錶是橫跨百年的傳奇之作。



▲卡地亞大膽將固定錶圈與錶殼的螺釘外露出來，成為經典設計。



Santos de Cartier腕錶源自飛行先驅亞伯特山度士杜蒙（Alberto Santos-Dumont）對於進步的強烈渴望，他向好友路易卡地亞表示希望在駕駛飛機時能同步看時間，無須再停下手邊動作從口袋掏出懷錶，提出簡單、務實、創新三項原則，因而催生出第一只現代腕錶，為錶界開啟傳奇篇章。



▲在圓形懷錶當道的時代，卡地亞推出史上首款方形腕錶，1911年開賣後大獲好評。



1911年Santos de Cartier腕錶正式開賣，獲得空前的成功，也引領潮流風尚，讓時計不再隱身於口袋，而是可大方戴再手腕上的配件；此外，在圓形仍是主流的年代，卡地亞大膽賦予Santos de Cartier方形外貌，同時又兼顧對稱之美，舉凡邊角處皆採圓弧設計，為對稱的寬斜角以及上下延伸至錶鍊的弧形錶耳，增添流暢動感，而整體比例也經過精算，以符合人體工學與實用性為主要考量，在和諧線條與佩戴舒適度達到完美平衡。

▲卡地亞1978年發表黃金與精鋼錶鍊，是品牌首次採用如此大膽的材質組合。



另一前衛創舉，是將Santos de Cartier腕錶固定錶圈與錶殼的螺釘外露出來，不只是毫無目的的裝飾，而是讓世人看見小小螺絲釘的重要價值。1978年卡地亞首次採用黃金搭配精鋼錶鍊的材質組合，結合拋光與緞面處理形成鮮明對比，並在俐落的金屬錶鍊上呈現螺絲釘，與錶殼相互呼應，大受好評。

▲Santos de Cartier搭配皮革錶帶，優雅出眾。



Santos de Cartier系列與時俱進，2018年錶圈經過改良，更能聚焦錶殼線條與錶帶的和諧搭配，且重量與尺寸經過縝密測量，讓風格俐落的錶款佩戴起來更加舒適。此外，錶鍊有兩處創新，一是專利的「QuickSwitch」互換式系統，可輕鬆更換金屬錶鍊或皮革錶帶，隨心所欲轉換錶款風格；二是金屬錶鍊具專利「SmartLink」可調校式系統，不需工具即可調整長度。隔年再推搭載摺疊錶扣款式，更加符合人體工學。

▲配備快拆錶帶系統的Santos de Cartier金鋼腕錶，大型款約331,000元。



獻給摯愛的父親一只經典的Santos de Cartier腕錶，可從他喜好的材質、著重的功能挑選，且新一代錶款配備錶帶快拆裝置，讓腕錶能從霸氣運動風瞬間轉化成正裝錶，一只錶就能完美搭配休閒或正式服裝。卡地亞除了備有自動錶外，另外推出搭載高性能自主石英機芯的Santos-Dumont腕錶，提供豐富多元的選擇。

▲卡地亞Santos-Dumont玫瑰金腕錶。

