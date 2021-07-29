海莉比伯透視裙開到腿根險走光！　小賈MAN爆雙手護妻畫面曝

▲加拿大歌手小賈斯汀與妻子海莉比伯 。（圖／AP）

記者鮑璿安／台北報導

加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）與妻子海莉比伯（Hailey Bieber）一直是演藝圈矚目焦點，兩人近期現身洛杉磯出席慈善拍賣活動，海莉比伯換上隆重的黑色絲絨長裙登場，裙襬更直接以超高開衩細節注入兩側，行走之餘險些走光，就連小賈斯汀也上手護住老婆的纖腰，寵妻畫面引起熱議。

▲海莉身穿義大利設計師品牌Alessandra Rich 2021秋冬系列禮服 。（圖／翻攝自IG）

小賈斯汀與妻子海莉比伯出席藝術畫廊拍賣會開幕，海莉身穿義大利設計師品牌Alessandra Rich 2021秋冬系列禮服，黑色絲絨材質營造出復古氛圍，獨特的方領剪裁將她纖細肩頸曲線襯托至極，海莉也直接以俐落盤髮出鏡，超模氣息依舊。而視線向下看，最厲害的就屬兩側透視的長裙襬，使得一雙長腿若隱若現，並伴隨高開衩一路開到腿根處，行走時一不小心就會走光，讓人看了捏把冷汗。

▲小賈斯汀護住愛妻擔心走光。（圖／AP、翻攝自IG）

就連一旁的小賈斯汀也直接在鏡頭前將手放在愛妻的臀部位置，似乎想遮蓋住裙襬的開衩部位，護妻畫面非常經典。隨後兩人也PO出同框照，此時海莉比伯就大方展現了翹臀線條，連纖腰也一併曝光，超模比例看了十分惹火。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

