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自律正妹無痛養成「8個早晨好習慣」！每天花不到45分鐘：頭腦變清晰

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編輯／Emily　圖／翻攝自unsplash.com

早晨是一天的開始，如果從醒來就匆匆忙忙，會讓一整天也跟著不順，YouTube頻道MONICA deSIGN就整理出「8個早晨好習慣」來幫助活化大腦，以最簡單無痛的方式執行，全部做完才花不到45分鐘，就能讓你充滿正能量，以滿滿活力迎接一天的挑戰。

想要養成早晨好習慣，起床後有一點非常重要，就是千萬「不要滑手機」！因為早晨的大腦可塑性最高，滑手機就只是被動的接收資訊，而不是主動創造，長期習慣被餵養，會讓思考僵化，接下來就正式來做8件事了。

1.整理床鋪

整理床鋪是個很簡單卻常常被忽略的小動作，只需30秒就能把床弄整齊，看了心情也會變好，而且能暗示你的大腦，自己達成了第一件事。

▲早晨好習慣。（圖／翻攝自unsplash.com）

2.用非慣用手刷牙

想活化大腦可以藉由使用「非慣用手」達成，如果是右撇子，就使用左手來做如刷牙、吃飯之類的小事，就能增加左、右半大腦的神經交流，也能激發創造性思維和抽象思考能力，左撇子則可以試著用右手來做看看。

3.喝一大杯水

睡覺的期間其實消耗了很多水分，所以早上可以先喝一杯500cc的水，補充身體所需的水分，也能搭配一些習慣吃的營養補充品。

4.有氧運動

早晨做幾下深呼吸和有氧運動，能增加體內含氧量，讓人神清氣爽，簡單的伸展、抬腿、小跑步都行，不用擔心太花時間，只要3到10分鐘就有效，可以先從3分鐘開始，再慢慢增加，從舊習慣中加入新的變化，久了就能無痛養成新習慣。

▲早晨好習慣。（圖／翻攝自unsplash.com）

5.冥想

運動完就坐下來，花3到10分鐘進行冥想，可以平復情緒，進而提高專注力，過程中可能會分心想別的事，但在察覺後要提醒自己拉回來，才能達到成功的訓練。中間可以搭配吸氣6秒、憋氣4秒、吐氣7秒的「647呼吸法」調節。

6.泡咖啡、茶寫日誌

早晨想要增添儀式感，可以替自己泡一杯咖啡或茶，等待的時間能趁機運動或冥想，飲料泡好後，就能一邊享用、一邊寫下小日誌，日誌裡分成To do list、To feel list和To be list，簡單寫下三項個人、工作清單，並記錄當天的心情以及想成為怎樣的人，當事項達成後，打勾勾會讓人有滿足感，整段流程約7分鐘。

▲早晨好習慣。（圖／翻攝自unsplash.com）

7.吃頓營養早餐

接著花5到10分鐘吃一頓營養的早餐，這裡推薦雜糧饅頭以及水果優格，優格能依個人喜好添加新鮮水果、堅果等有益於大腦的食材。

8.閱讀、聽讀

早晨有空的話，可以試著養成閱讀習慣，如果沒時間，可以趁化妝時間，邊聽有聲書、Podcast來吸收新知，整段流程約10到20分鐘。以上8個習慣做完，其實才30到45分鐘，就能感到效率爆棚又充實，讓你有精神的展開一天。

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關鍵字：

早晨, 好習慣, 自律, 生活

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