香奈兒「油漆桶」開賣引爆排隊潮！漏夜搶5號工場系列「給媳婦、女兒」

▲許久未見的百貨排隊人潮，全都是衝著香奈兒5號工廠而來。（圖／SOGO提供）

記者曾怡嘉、蔡惠如 / 台北報導

疫情趨穩，愛美民眾不忍了，香奈兒「5號工場系列」可愛的油漆桶、水彩包裝非常吸睛，7/23官網開賣，30分鐘銷售一空，延續這股搶購氣勢，今（7/29）全台限定百貨櫃位開賣，其中台北忠孝SOGO自凌晨就排起長長隊伍，到開店前排隊人數已經上看50人，才降級就出現久違的搶購人龍，相當驚人。

▲百貨還沒開門前，門口就排了50人以上的隊伍。

現場排隊民眾中，不乏小香迷想買來收藏自用，更有男生來排隊，表示準備送給女友當作七夕情人節禮物，還有一位阿姨午夜12點就漏夜排隊，為了幫兩個媳婦、女兒搶限定商品，只能說香奈兒「5號工場系列」實在是太有魅力。

也有人趁著這波熱賣風潮，將搶到的商品放在拍賣網站上販售，喊價已飆破原價2倍高，油漆桶沐浴乳、水彩身體乳，都超過4000元，想要購買的大有人在，更有國外賣家專業海外代購，只不過不保證一定買得到，全球都在搶，相當瘋狂。

▲蝦皮購物已開始炒賣香奈兒5號工廠系列。（圖／翻攝蝦皮）

香奈兒「5號工場系列」一口氣推出17款產品，外型時髦新穎更是打破打破N°5 給人的既定印象，限定系列創作以日常用品為概念作為包裝，像是放在水彩條裡的身體乳霜、茶葉罐裡的沐浴球等，就連水壺也入列，定價約落在1,700-5,980元間，但現在要買到，並不容易。

▲許瑋甯的香奈兒水壺也是大家搶購的重點之一。