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「哆啦A夢芭娜娜」眨眼、嘟嘴6表情太萌　「竹蜻蜓款」夠幸運才吃得到

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編輯／Emily　圖／翻攝自fashion-press.net、nature-doughnuts.jp

東京芭娜娜「Tokyo Banana」是日本必買伴手禮，先前曾與《精靈寶可夢》合作，推出皮卡丘、伊布限定款，可愛模樣馬上引起話題，這次他們又再出新招，攜手慶祝50周年的《哆啦A夢》，做出6款不同表情的蛋糕，連經典道具竹蜻蜓都印上去，超Q造型讓粉絲們超心動，想直接找代購了。

▲東京芭娜娜X哆啦A夢。（圖／翻攝自.fashion-press.net）

▲東京芭娜娜X哆啦A夢。（圖／翻攝自.fashion-press.net）

東京芭娜娜推出的「哆啦A夢聯名」以招牌香蕉蛋糕為基底，外層海綿蛋糕柔軟蓬鬆，裡面包了香濃滑順的香蕉卡士達餡，咬下去能品嚐到豐富的口感，蛋糕表層印了哆啦A夢的臉，圓圓的頭、觸鬚、脖子上的鈴鐺都完美重現，還點上醒目的紅鼻子。

這次有推出張口大笑、眨眼、瞇瞇眼、嘟嘴等6種不同表情，每一款都好逗趣，其中最稀有的是頭戴竹蜻蜓的款式，要夠幸運才吃得到。

▲東京芭娜娜X哆啦A夢。（圖／翻攝自.fashion-press.net）

除了蛋糕本身很可愛，外包裝也很用心，把卡通裡令人印象深刻的道具融入其中，分成「竹蜻蜓系列」和「任意門系列」，各別推出3種款式，每隻哆啦A夢的表情、動作都不一樣，讓粉絲們看了想全包。

▲東京芭娜娜X哆啦A夢。（圖／翻攝自.fashion-press.net）

另外，日本天然手工甜甜圈專賣店Floresta則是與知名黏土動畫《笑笑羊》合作，推出「笑笑羊造型甜甜圈」，他們用巧克力、有機杏仁塑造頭型，再用有機椰子碎屑做出蓬鬆的白色羊毛，模樣逼真、可愛，吃起來也很美味，還有推出清涼的刨冰，適合在炎炎夏日享用。

▲東京芭娜娜X哆啦A夢。（圖／翻攝自.fashion-press.net）

▲東京芭娜娜X哆啦A夢。（圖／翻攝自.fashion-press.net）

▲東京芭娜娜X哆啦A夢。（圖／翻攝自.fashion-press.net）

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關鍵字：

東京芭娜娜, 哆啦A夢, 香蕉, 蛋糕, 甜點, 日本

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