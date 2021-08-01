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大食怪必收美食！和牛鍋物、燒肉吃到飽　7間名店千元有找

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圖、文／MENU美食誌

聚餐、慶生的好選擇，如何吃得好又不傷荷包，快往下看吧！

和牛涮 日式鍋物放題
新北市、台北市、台中市、台南市、高雄市

王品集團的日式鍋物吃到飽，只要738元+10%服務費就能享用和牛吃到飽！有多種肉類及蔬菜，還有炙燒和牛壽司、和牛黑咖哩、鯛魚燒！用餐時間90分鐘，記得先擬好作戰計畫！目前提供和牛定食及肉類鍋物，外帶自取打八五折哦！

▲大食怪必收美食。（圖／MENU美食誌）

▲和牛涮 日式鍋物放題（圖／美食客Sunny提供）

咕咕家韓式炸雞PIZZA吃到飽
台北市／萬華區 ｜ 台中市／南屯區

來自韓國的炸雞品牌，炸雞有多種口味，還有提供披薩、熱狗及多種韓式熟食等餐點吃到飽！平日下午4點前進場319元+10%服務費，下午4點後跟假日全天加40元！CP值很高！目前兩間店僅提供炸雞外帶、外送哦！

▲大食怪必收美食。（圖／MENU美食誌）

▲咕咕家韓式炸雞PIZZA吃到飽（圖／美食客吱吱一直吃提供）

UNCLE TETSU’S CAFÉ 徹思叔叔的咖啡廳
台北市／中山區

來自日本的人氣徹思叔叔起司蛋糕，蛋糕、蛋包飯、拉麵全部都可以吃到飽！一人只要449元+10%服務費，入口即化、奶香十足的起司蛋糕非常誘人，水果千層是限定商品要訂位才有哦！防疫期間北中南徹斯叔叔門市有提供外帶、外送蛋糕服務哦！

▲大食怪必收美食。（圖／MENU美食誌）

▲徹思叔叔的咖啡廳（圖／美食客佰鴻上菜提供）

肉次方 燒肉放題
台北市／萬華區

王品集團旗下的燒肉吃到飽店，目前僅有西門店。最低588元+10%服務費就有多種牛肉、豬肉、雞肉跟海鮮可以吃到飽！還有韓式拌飯、鍋物跟紅酒燉牛肉飯給需要澱粉的你！聖代DIY很有趣可以製作自己的聖代！現有餐盒、套餐外帶、外送！

▲大食怪必收美食。（圖／MENU美食誌）

▲肉次方 燒肉放題（圖／美食客wen提供）

有之和牛 鍋物放題
新北市、台北市、桃園市、台中市

築間集團旗下的鍋物吃到飽，最低788元+10%服務費就能享用到兩款和牛跟多種肉類與海鮮，也有進口冰品、霜淇淋、當日現煮和牛黑咖哩等熟食！不吃和牛則是600元有找！防疫期間提供電話預訂外帶鍋物套餐哦！

▲大食怪必收美食。（圖／MENU美食誌）

▲有之和牛 鍋物放題（圖／美食客中線圓圓｜各地美食|提供）

日暮裏 和牛鍋物放題
台北市／中山區 ｜ 台中市/西屯區

同樣也是築間集團的鍋物吃到飽，專賣冷藏熟成肉。最低只要458元+10%服務費就能享用五種肉品，冷藏肉較冷凍肉營養，且更嫩！60多種新鮮蔬食超豐富，最後來個壽喜燒雜炊做為結尾！現有販售鍋物套餐，可以致電訂購哦！

▲大食怪必收美食。（圖／MENU美食誌）

▲日暮裏 和牛鍋物放題（圖／美食客涵涵提供）

木櫃工廠創意鍋物 MUQE FACTORY
高雄市／新興區

麗尊酒店裡的鍋物吃到飽，澳洲和牛、豬雞鴨羊肉現切給你！也有多種海鮮、哈根達斯冰淇淋與豐富的自助吧內容！甜點種類多且有水準！不分平假日每人588元+10%服務費！在麗尊防疫市集有販售海陸套餐，也可以預約鍋物自取哦！

▲大食怪必收美食。（圖／MENU美食誌）

▲木櫃工廠創意鍋物 MUQE FACTORY（圖／美食客獨步食客の美食手帳提供）

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 下午茶, 中山站, 乳酪蛋糕, 台中, 台北, 台南, 吃到飽, 和牛, 桃園, 火鍋, 燒烤, 燒肉, 甜點, 西門町, 鍋物, 高雄

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