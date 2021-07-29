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AP皇家橡樹彩虹錶圈來襲　玫瑰金錶搭紫水晶意外合拍

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▲▼ AP,HUBLOT 。（圖／公關照）

▲錶圈排列彩虹色調寶石的AP皇家橡樹霜金鏤空雙擺輪腕錶37毫米款價格未定。（圖／AP提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶AP（Audemars Piguet，愛彼錶）新品很繽紛，為皇家橡樹霜金鏤空雙擺輪腕錶增添七彩寶石的彩虹錶圈，分別有3款41 毫米錶款及2款全新 37 毫米款式；而錶徑38毫米的皇家橡樹自動上鍊計時碼錶，也首次於錶圈鑲飾長方形切割紫水晶，讓人驚艷原來玫瑰金與紫水晶的配色很合拍。

▲▼ AP,HUBLOT 。（圖／公關照） 

▲AP 18K白金皇家橡樹霜金鏤空雙擺輪腕錶41毫米款價格未定。

AP彩虹錶圈的皇家橡樹霜金鏤空雙擺輪腕錶，選用多達12種寶石才能完美呈現七彩色調，包括紅寶石、鈣鋁榴石、祖母綠、黃玉、丹泉石、紫水晶及多種不同顏色的彩色剛玉，層層漸變勾勒出招牌的八角輪廓；而錶徑38毫米的皇家橡樹自動上鍊計時碼錶也換上紫色新裝，面盤招牌「Grande Tapisserie」大型格紋換上紫色，呼應錶圈嵌 32 顆長方形切割紫水晶。

▲▼ AP,HUBLOT 。（圖／公關照） 

▲錶圈鑲嵌紫水晶的皇家橡樹自動上鍊計時碼錶2,495,000元。

若是未鑲嵌鑽或彩色寶石，該如何吸睛呢？AP與佛羅倫斯珠寶設計師 Carolina Bucci聯手推出的霜金工藝，重新演繹古老的佛羅倫斯黃金錘擊技術，在錶殼、錶帶上展現如鑽石發光的效果，運用在新款錶徑41毫米的18K白金皇家橡樹霜金自動上鍊計時碼錶，並搭載品牌最新的自動上鍊 4401機芯，是此機芯首次現身皇家橡樹系列，限量200只。

▲▼ AP,HUBLOT 。（圖／公關照）

▲AP限量200只的皇家橡樹霜金自動上鍊計時碼錶2,385,000元。

腕錶上點綴彩虹色調排列寶石蔚為風潮，HUBLOT（宇舶）也有多款彩虹錶，且繽紛勢力不僅限於錶圈，旗下Big Bang One Click彩虹寶石精鋼腕錶，七彩色調的彩色寶石從面盤一路延伸至錶圈與錶耳，連錶帶也配合其漸層色，華麗至極。

▲▼ AP,HUBLOT 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Big Bang One Click 彩虹寶石精鋼腕錶，2,159,000元。（圖／HUBLOT提供，以下同）

►AP皇家橡樹34毫米錶鎖定女性　霜金放閃、酷黑陶瓷都有型　

►C羅撇千萬滿天星鑽錶　改戴HUBLOT與宋仲基撞同款

關鍵字：

AP, Audemars Piguet, 愛彼, HUBLOT, 宇舶

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