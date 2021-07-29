別讓臉上細紋錯失認識小鮮肉的機會　4大按摩手技迅速拯救妳的臉

記者李薇／台北報導

眼周肌膚十分脆弱，但是隨著現代科技進步，很多人長時間盯著電腦螢幕，下班又繼續看手機，眼周肌膚已經超出負荷，加上受到藍光的影響，很容易出現皺紋，蘭芝就推薦一款按摩手技，在全臉保養之後可以搭配按摩，減少肌膚出現細紋。

▲金裕貞也愛用的臉部保養。（圖／品牌提供）



【按摩步驟】

1.在額頭畫出Z字型，整個額頭滑動按摩，持續施作3到5次

2.從鼻翼沿著眼部往上拉提，到眼尾向上，持續施作3到5次

3.嘟起臉部，在臉上彈鋼琴般輕彈，加強保養成分吸收，持續來回3到5次

4.在脖子容易出現頸紋的位置，從鎖骨拉到輪廓線，持續施作3到5次

▲蘭芝推出全新撫紋小蘭管。（圖／品牌提供）



除了搭配按摩手技，保養也是非常重要，蘭芝推出全新「撫紋小蘭管」完美新生超級A醇撫紋精萃，裡面擁有業界最高濃度95％純度的A醇，一週有效撫平8大紋路，可以幫助肌膚全面抗皺，重現年輕緊緻的肌膚狀態。

▲伊麗莎白雅頓的玫瑰金無痕眼霜。（圖／品牌提供）



不只是蘭芝，伊麗莎白雅頓也推出全新「玫瑰金無痕眼霜」採用微囊化技術，A醇被包覆在層層的結晶微膠囊裡，能夠更有效地控制A醇釋放的效率，與一般A醇產品相比，滲透力提升5倍，透過緩釋科技，8小時不間斷釋放A醇，讓肌膚完整吸收並作用。

▲赫蓮娜5H.A.玻尿酸緊緻抗皺精華。（圖／品牌提供）



HR赫蓮娜也與瑞士頂級醫學美容中心攜手推出全新抗老力作「5H.A.玻尿酸緊緻抗皺精華」，注入最高濃度珍稀「黃金五重玻尿酸」，改善女性最在意的五大細紋：淚溝、魚尾紋、抬頭紋、法令紋及木偶紋，透過5重玻尿酸層層深入肌底，針對因內外在老化因子帶來的細紋困擾進行深度撫紋。

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