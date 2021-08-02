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Apple TV下殺5288元　看4K運動轉播、影集讓人直呼：太爽了！

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文／C編

現在看電視追求多樣性、高畫質，一機能看電影、追劇、玩遊戲、聽音樂才夠，「Her和她」推出「Apple TV HD 4K 32GB」，是2021年推出的最新款，原價5590元、特價5288元，讓你待在家完全不想出門，只想盡情享受Apple TV 4K優異的畫質與音效。

▼▼點圖超划算▼▼

 ▲Apple TV,4K,電視,Apple,Her和她,。（圖／pexels）

▲Apple TV HD 4K 32GB，原價5590元、特價5288元，點我購買。

Apple TV結合Apple裝置與服務，匯集最高品質的電視影音，讓客廳從此精彩多變，能有種種震撼體驗，最好看的節目、電影、體育賽事及電視直播都沒問題，以4K高影格率HDR帶來流暢、清晰的影像，支援「杜比視界」是一大特點，搭配與「杜比全景聲」相容的音響系統，可以全然沉浸於立體環繞的音效當中，直逼電影院等級。

 ▲Apple TV,4K,電視,Apple,Her和她,。（圖／pexels）

▲電視絕對是家庭娛樂的重點。（圖／pexels）

新一代Apple TV 4K維持黑色方形外觀，新版遙控器也令許多果粉大讚驚豔，認為質感提升、使用時也很流暢，除了能結合音響系統，也可搭配耳機使用，不怕電視聲音太大吵到家人。

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▲Apple TV,4K,電視,Apple,Her和她,。（圖／pexels） 

▲Apple TV HD 4K 32GB，原價5590元、特價5288元，點我購買。

只要一個小小盒子就可以包辦一切居家娛樂，「Apple TV HD 4K 32GB」確實讓人動心，在「Her和她」上架販售，原價5590元、特價5288元，更便宜的價格就可以買到厲害的4K饗宴，絕對超值又划算。

關鍵字：

Apple TV, 4K, 電視, Apple, Her和她

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