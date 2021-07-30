fb ig video ETtoday search mobile

Hello Kitty刷具甜度破表！用「牛奶盒包」裝整組萌翻

>

編輯／Emily　圖／翻攝自spectrumcollections.com

Hello Kitty是很多女孩們的愛，做成化妝用具更讓人沒有抵抗力，英國刷具品牌Spectrum就把Hello Kitty結合早午餐主題，推出一系列可愛的刷具，粉嫩色系配上草莓元素，讓人看了少女心噴發，其中方糖造型小刷子、草莓美妝蛋都萌翻，還能用牛奶盒收納包把整組裝起來。

▲hello kitty刷具。（圖／翻攝自spectrumcollections.com）

Spectrum推出的「Hello Kitty早午餐系列」有5樣商品，其中「方糖造型小刷子」有夠Q，刷毛是粉紅色，握把以方糖形狀設計，還印上Kitty的臉，並綴上招牌紅色緞帶蝴蝶結，包包帶上一支超方便，可以隨時修容、打亮。另一款是「草莓美妝蛋組」，一組有三顆，其中一個做成草莓造型，海綿部分是紅色，上面做出綠綠的蒂頭，另外兩個則是粉紅色正常形狀。

▲hello kitty刷具。（圖／翻攝自spectrumcollections.com）▲hello kitty刷具。（圖／翻攝自spectrumcollections.com）

其他兩組刷具包裝也配合早午餐主題，設計成「鬆餅組合」和「早午餐組合」。「鬆餅組合」裡有10件不同用途的刷具，從腮紅到眼妝都能包辦，「早午餐組合」裡是4款刷具，以底妝、遮瑕功能為主，刷具的毛和手柄都是粉紅色系，上面還印有蝴蝶結圖案和Hello Kitty字樣。

▲hello kitty刷具。（圖／翻攝自spectrumcollections.com）

集結整組用品後，可以全部裝進「牛奶盒收納包」裡，粉嫩外觀看了超心動，上面印了Kitty臉、草莓圖案、乳製品包裝標示…，看起來就像真的牛奶，小包包容量很夠，不用擔心裝不下。

▲hello kitty刷具。（圖／翻攝自spectrumcollections.com）

喜歡可愛造型彩妝的話，韓國品牌innisfree最近就與韓國人氣咖啡廳Knotted的招牌小熊合作，推出聯名氣墊粉餅，由於咖啡廳以販賣甜甜圈為主，粉餅便以此為靈感做成圓圓形狀，配上小熊圖案和紙盒包裝可愛度破表，整系列選用馬可龍色系，依粉餅色號不同，分成嫩黃、粉紅、淺藍三種，而且每一款的小熊表情都不同，看了直接選擇障礙發作。

►Hello Kitty聯名限定彩妝來了！超可愛隨身鏡只送不賣

►迪士尼最夢幻聯名！愛麗兒眼影盤內藏貝殼　壞皇后浮雕秒變全場焦點

關鍵字：

hellokitty, 彩妝, 刷具, 美妝蛋, 收納包

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

ET Fashion

推薦閱讀

香奈兒「油漆桶」開賣引爆排隊潮！漏夜搶5號工場系列「給媳婦、女兒」

香奈兒「油漆桶」開賣引爆排隊潮！漏夜搶5號工場系列「給媳婦、女兒」

土耳其女排197公分長腿美女爆紅！運動場外放下秀髮＋火辣穿搭超吸睛

土耳其女排197公分長腿美女爆紅！運動場外放下秀髮＋火辣穿搭超吸睛

自律正妹無痛養成「8個早晨好習慣」！每天花不到45分鐘：頭腦變清晰

自律正妹無痛養成「8個早晨好習慣」！每天花不到45分鐘：頭腦變清晰

好市多高CP值線上購物精選！Palladium帥鞋800有找、千元入手精品包 難怪喝水也胖！網推5個「易胖體質測驗」　大拇指形狀有玄機 微解封優惠來了！倩碧淡斑精粹下殺53折、歐舒丹身體療程新客6折 南韓掀起「雙色染」風潮　一掀起頭髮就讓人有驚喜、綁馬尾也好看 53歲伊能靜凍齡不老靠「泡澡」！公開5招tips泡出易瘦好體質 越吵感情越甜的星座CP大公開！魚秤配互相吸引、冠軍組合說一句頂十句 新「神水」登場！Kiehl’s「青春精釀露」抗老細緻、理膚寶水B5修護有感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面