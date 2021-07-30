Hello Kitty刷具甜度破表！用「牛奶盒包」裝整組萌翻

編輯／Emily 圖／翻攝自spectrumcollections.com

Hello Kitty是很多女孩們的愛，做成化妝用具更讓人沒有抵抗力，英國刷具品牌Spectrum就把Hello Kitty結合早午餐主題，推出一系列可愛的刷具，粉嫩色系配上草莓元素，讓人看了少女心噴發，其中方糖造型小刷子、草莓美妝蛋都萌翻，還能用牛奶盒收納包把整組裝起來。

Spectrum推出的「Hello Kitty早午餐系列」有5樣商品，其中「方糖造型小刷子」有夠Q，刷毛是粉紅色，握把以方糖形狀設計，還印上Kitty的臉，並綴上招牌紅色緞帶蝴蝶結，包包帶上一支超方便，可以隨時修容、打亮。另一款是「草莓美妝蛋組」，一組有三顆，其中一個做成草莓造型，海綿部分是紅色，上面做出綠綠的蒂頭，另外兩個則是粉紅色正常形狀。

其他兩組刷具包裝也配合早午餐主題，設計成「鬆餅組合」和「早午餐組合」。「鬆餅組合」裡有10件不同用途的刷具，從腮紅到眼妝都能包辦，「早午餐組合」裡是4款刷具，以底妝、遮瑕功能為主，刷具的毛和手柄都是粉紅色系，上面還印有蝴蝶結圖案和Hello Kitty字樣。

集結整組用品後，可以全部裝進「牛奶盒收納包」裡，粉嫩外觀看了超心動，上面印了Kitty臉、草莓圖案、乳製品包裝標示…，看起來就像真的牛奶，小包包容量很夠，不用擔心裝不下。

喜歡可愛造型彩妝的話，韓國品牌innisfree最近就與韓國人氣咖啡廳Knotted的招牌小熊合作，推出聯名氣墊粉餅，由於咖啡廳以販賣甜甜圈為主，粉餅便以此為靈感做成圓圓形狀，配上小熊圖案和紙盒包裝可愛度破表，整系列選用馬可龍色系，依粉餅色號不同，分成嫩黃、粉紅、淺藍三種，而且每一款的小熊表情都不同，看了直接選擇障礙發作。

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