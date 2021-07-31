忍SHINOBU X 《第一神拳》聯名酒款妙喻「父親禮」　4款威士忌推薦

記者蔡惠如／綜合報導

悶了兩個月解封，加上奧運的熱血氛圍，可別讓你忘了即將來臨的父親節，大部分家庭中總是較沈默角色的父親，或許最好的禮物就是能陪他喝上一杯，聊聊感謝，近期日本酒廠「忍SHINOBU」，與熱血漫畫《第一神拳》推出聯名酒款，陽剛氣息妙喻父親在家角色，做父親節禮也適合，還有其他3款威士忌，也很適合收錄進送禮名單。

▲與《第一神拳》漫畫聯名的酒款，充滿陽剛味。（圖／各業者提供，以下同）

忍SHINOBU X 《第一神拳》聯名酒款

日本威士忌酒廠「忍SHINOBU」與熱血拳擊漫畫《第一神拳》首度跨界，推出臺灣限定聯名威士忌收藏酒款，一共6款，每款限量999瓶。聯名款採用的調和威士忌，以原酒先陳放於雪莉和波本桶中，最後在日本的水楢木桶過桶熟成，成為焦糖般清澈純淨的色澤，香氣帶有柔軟的烤堅果、珍珠梨和金銀花等風味，從濃烈的黑胡椒和丁香等辛香料，到成熟柑橘及烘烤過的蘋果乾果香，伴隨奶油甜香、檀香與香草等後韻，整體口感柔順濃郁。

聯名6款包裝分別為「日本新人王一步」、「日本冠軍挑戰賽 伊達V.S.一步對酒」、「日本與量級冠軍爭奪戰 一步 對上 千堂」、「東太平洋拳擊聯盟冠軍宮城」、「WBC超次中量級冠軍爭霸戰 日本之鷹鷹村 對上世界之鷹Hawk」，象徵劇情層次，全系列皆有原廠授權全版收藏外盒精美封裝，漫畫中的各個重要角色及名場景躍上酒瓶，即起陸續開賣，在超商就買得到，單瓶售價1,990元。

慕赫雪莉狂想曲

台灣民眾對慕赫愈發喜愛，雪莉風味更是消費者最愛，慕赫21年原酒與26年原酒，使用Pedro Ximenez 與 Oloroso雙雪莉桶長時間熟成，豐富果香層層解析於舌尖，非冷凝過濾與原桶強度裝瓶，保留酒廠特色。外殼以優雅的金線不用多說，一看就知是慕赫酒廠，放在酒櫃看了也開心，慕赫21年單一麥芽威士忌原酒，售價2萬元；慕赫26年單一麥芽威士忌原酒，售價52,000元。

百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌

受很多爸爸消費者青睞的百富，順口溫潤的口感受到歡迎，即便是女生也易入口，百富14年加勒比海蘭姆桶單一麥芽威士忌具有濃厚圓潤的口感、帶有熱帶水果和香料氣息，很適合相互陪伴時的心靈點綴，單瓶售價1,800元。

噶瑪蘭烏龍蘇打調酒Gin Soda Oolong Tea

在國外烈酒競賽屢創佳績的金車噶瑪蘭，去年推出調酒系列大受歡迎，讓只想輕嚐微醺的消費者們有更多選擇，今年新推出限定口味「烏龍蘇打調酒Gin Soda Oolong Tea」，採用噶瑪蘭琴酒為基底，嚴選南投烏龍茶葉，融合東方飲茶元素與西式調酒手法，帶出輕式焙茶調的調酒風味，讓想淺嚐微醉效果的父親們，也能一併品下茶香，甜度低，清爽尾韻很不賴，最棒的是超商就買得到，單罐售價45元。

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