亞曼達席菲德著迷翻轉錶　背面秀月相還藏鑽

▲亞曼達席菲德佩戴皮錶帶款的積家Reverso One Duetto Moon翻轉系列雙面月相腕錶，780,000元。（圖／積家提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

好萊塢女星亞曼達席菲德（Amanda Seyfried）是瑞士名錶積家（Jaeger-LeCoultre）品牌摯友，近日特別戴上Reverso One Duetto Moon翻轉系列雙面月相腕錶的玫瑰金款，並分別搭配玫瑰金鍊帶與酒紅色皮革錶帶，拍攝兩組形象照，慶祝Reverso翻轉系列問世90周年，她表示：「如果要我評價Reverso翻轉系列腕錶，我會說雋永、創新、自然。」

▲積家Reverso One Duetto Moon翻轉系列雙面月相腕錶的背面顯示時、分與月相。

亞曼達席菲德的三個註解，道盡了積家Reverso翻轉錶90年來的傳奇，不僅造型經典耐看，內在機芯也不斷創新，讓翻轉錶有更多的可能性，甚至達到今年推出的超複雜功能四面錶。她透露最喜歡無論搭配襯衫或洋裝都能彰顯個人風格的腕錶，Reverso翻轉雙面月相錶正好滿足她，正面是時分顯示，翻到錶背還多了月相功能且錶框鑲鑽，她說：「如此小巧的錶殼內融入精緻繁複的細節和藝術元素，實在難以置信。」

▲亞曼達席菲德演繹積家Reverso One Duetto Moon翻轉系列雙面月相腕錶鍊帶款，1,240,000元。

月相錶深得不少女性的芳心，寶璣（Breguet）Classique 18K玫瑰金月相錶即是優雅代表，12時位置呈現擬人化的月相，搭配動力儲存顯示，以及鑲鑽的錶圈，集女性喜愛的元素於一身。

▲寶璣Classique 18K玫瑰金月相錶，958 000元。（圖／寶璣提供）

►「奇異博士」不愛數位鬧鈴 享受積家潛水錶柔和振動提醒

►寶璣鑽石灑滿鵝蛋錶 逾3克拉齊放閃

