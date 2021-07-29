fb ig video ETtoday search mobile

亞曼達席菲德著迷翻轉錶　背面秀月相還藏鑽

>

▲▼積家 。（圖／公關照）

▲亞曼達席菲德佩戴皮錶帶款的積家Reverso One Duetto Moon翻轉系列雙面月相腕錶，780,000元。（圖／積家提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

好萊塢女星亞曼達席菲德（Amanda Seyfried）是瑞士名錶積家（Jaeger-LeCoultre）品牌摯友，近日特別戴上Reverso One Duetto Moon翻轉系列雙面月相腕錶的玫瑰金款，並分別搭配玫瑰金鍊帶與酒紅色皮革錶帶，拍攝兩組形象照，慶祝Reverso翻轉系列問世90周年，她表示：「如果要我評價Reverso翻轉系列腕錶，我會說雋永、創新、自然。」

▲▼積家 。（圖／公關照）

▲積家Reverso One Duetto Moon翻轉系列雙面月相腕錶的背面顯示時、分與月相。

亞曼達席菲德的三個註解，道盡了積家Reverso翻轉錶90年來的傳奇，不僅造型經典耐看，內在機芯也不斷創新，讓翻轉錶有更多的可能性，甚至達到今年推出的超複雜功能四面錶。她透露最喜歡無論搭配襯衫或洋裝都能彰顯個人風格的腕錶，Reverso翻轉雙面月相錶正好滿足她，正面是時分顯示，翻到錶背還多了月相功能且錶框鑲鑽，她說：「如此小巧的錶殼內融入精緻繁複的細節和藝術元素，實在難以置信。」

▲▼積家 。（圖／公關照）

▲亞曼達席菲德演繹積家Reverso One Duetto Moon翻轉系列雙面月相腕錶鍊帶款，1,240,000元。

月相錶深得不少女性的芳心，寶璣（Breguet）Classique 18K玫瑰金月相錶即是優雅代表，12時位置呈現擬人化的月相，搭配動力儲存顯示，以及鑲鑽的錶圈，集女性喜愛的元素於一身。

▲▼積家 。（圖／公關照）

▲寶璣Classique 18K玫瑰金月相錶，958 000元。（圖／寶璣提供）

►「奇異博士」不愛數位鬧鈴　享受積家潛水錶柔和振動提醒

►寶璣鑽石灑滿鵝蛋錶　逾3克拉齊放閃

關鍵字：

積家, JAEGER LE-COULTRE, Breguet, 寶璣, 亞曼達席菲德, Amanda Seyfried

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

ET Fashion

推薦閱讀

AP皇家橡樹彩虹錶圈來襲　玫瑰金錶搭紫水晶意外合拍

AP皇家橡樹彩虹錶圈來襲　玫瑰金錶搭紫水晶意外合拍

5,000元以內果凍、果汁色錶出列　耐衝擊的BABY-G青春無敵

5,000元以內果凍、果汁色錶出列　耐衝擊的BABY-G青春無敵

別針、鉚釘及尖牙絕配珍珠項鍊　MIKIMOTO聯手川久保玲耍酷

別針、鉚釘及尖牙絕配珍珠項鍊　MIKIMOTO聯手川久保玲耍酷

Jessica嘟嘴賣萌秀水晶首飾　妹妹Krystal戴更多擺高冷臉 摩納哥王子妃必備珠寶來台　雕金工藝了得 楊謹華滑曖昧期簡訊臉紅心跳　拎寶格麗粉紅包曬恩愛 沛納海首發萬年曆奧秘藏錶背　價格極具競爭力 孫芸芸戴眼罩搭睡袍照曝光　蔡依珊俏皮留言「美人小臉變面罩」 父親節禮物免燒腦　精品筆具、包款配件出列討好老爸 黛妃姪女「父女戀」成真　穿蕾絲白紗嫁富豪美翻

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面