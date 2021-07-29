郭婞淳「同款運動內衣」有得買！慧眼贊助商UA揭秘：女神最愛這件

▲「舉重女神」郭婞淳在本屆東京奧運抱回第一面金牌。（圖／路透）

記者鮑璿安／台北報導

「舉重女神」郭婞淳成功在本屆東京奧運抱回第一面金牌，成為全台驕傲，而她在賽後第一時間就發文感謝贊助自己多年的運動品牌Under Armour（UA），「沒想到默默無名的我能有機會代言」，掀起網友熱議要用新台幣下架UA，其中又屬RUSH系列深受郭婞淳喜愛，民眾可及時入手女神同款。

▲郭婞淳摘金第一時間發文感謝贊助多年的運動品牌UA。（圖／路透）

郭婞淳以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤在本屆東京奧運抱回第一面金牌，念舊的她在賽後第一時間就點名感謝UA，「記得2016年從里約回到台灣後，UA主動與我聯繫，雖然那時候還不太認識這個品牌（那時候UA剛進台灣）但他們誠意打動了我，沒想到默默無名的我能有機會代言運動品牌。」

《ETtoday新聞雲》記者實際訪問品牌行銷專員表示，團隊在比賽後第一時間就已經對郭婞淳送上了祝福，「郭婞淳太謙虛了，當初合作時並不是默默無聞的運動員。」品牌希望除了照顧選手之外，也能照顧到選手的團隊和家人，因此提供服裝上最實際性的幫助。

▲郭婞淳女神御用款引發熱議。（圖／記者謝婷婷攝）

因郭婞淳的發文感謝，讓民眾紛紛喊話要下架「女神同款UA」，其中詢問度破表的就屬在東奧舉重場上，郭婞淳脫下賽服裝後穿著的RUSH系列運動內衣，品牌提到這是她的最愛款之一，因該材質能夠在運動時將身體熱能轉化成動能，幫助她在場上超強發揮。郭婞淳過去也曾表示自己最愛的就是亮粉色，而RUSH系列正好以粉色為主題，這下立刻成為熱門單品，品牌也進一步解釋，其實UA只要推出新款都會立刻寄給她，因此郭婞淳每一款產品都有，全都稱得上是「女神同款」。

▲UA Rush低衝擊運動內衣， NT$1,680 。（圖／翻攝自官網）

▲UA RUSH系列粉色款深受郭婞淳喜愛 。（圖／翻攝自官網）

就連去年（2020年）5月品牌為郭婞淳、拳擊選手陳念琴打造的《戰勝是唯一的路》MV也再度被翻出，當中敘述了選手為成為台灣之光的酸甜苦辣，在開頭就殘酷揭露選手們「每次比賽都可能是最後一場」的心聲，也提及郭婞淳教練林敬能的無私陪伴，都在近日又變成話題影片。