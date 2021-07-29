fb ig video ETtoday search mobile

郭婞淳「同款運動內衣」有得買！慧眼贊助商UA揭秘：女神最愛這件

>

▲▼郭婞淳。（圖／路透）

▲「舉重女神」郭婞淳在本屆東京奧運抱回第一面金牌。（圖／路透）

記者鮑璿安／台北報導

「舉重女神」郭婞淳成功在本屆東京奧運抱回第一面金牌，成為全台驕傲，而她在賽後第一時間就發文感謝贊助自己多年的運動品牌Under Armour（UA），「沒想到默默無名的我能有機會代言」，掀起網友熱議要用新台幣下架UA，其中又屬RUSH系列深受郭婞淳喜愛，民眾可及時入手女神同款。

▲▼郭婞淳。（圖／路透）

▲郭婞淳摘金第一時間發文感謝贊助多年的運動品牌UA。（圖／路透）

郭婞淳以抓舉103公斤、挺舉133公斤、總和236公斤在本屆東京奧運抱回第一面金牌，念舊的她在賽後第一時間就點名感謝UA，「記得2016年從里約回到台灣後，UA主動與我聯繫，雖然那時候還不太認識這個品牌（那時候UA剛進台灣）但他們誠意打動了我，沒想到默默無名的我能有機會代言運動品牌。」

《ETtoday新聞雲》記者實際訪問品牌行銷專員表示，團隊在比賽後第一時間就已經對郭婞淳送上了祝福，「郭婞淳太謙虛了，當初合作時並不是默默無聞的運動員。」品牌希望除了照顧選手之外，也能照顧到選手的團隊和家人，因此提供服裝上最實際性的幫助。

▲郭婞淳女神御用系列服飾曝光 去年激勵運動員ＭＶ再被網友翻出。（圖／記者謝婷婷攝）

▲郭婞淳女神御用款引發熱議。（圖／記者謝婷婷攝）

因郭婞淳的發文感謝，讓民眾紛紛喊話要下架「女神同款UA」，其中詢問度破表的就屬在東奧舉重場上，郭婞淳脫下賽服裝後穿著的RUSH系列運動內衣，品牌提到這是她的最愛款之一，因該材質能夠在運動時將身體熱能轉化成動能，幫助她在場上超強發揮。郭婞淳過去也曾表示自己最愛的就是亮粉色，而RUSH系列正好以粉色為主題，這下立刻成為熱門單品，品牌也進一步解釋，其實UA只要推出新款都會立刻寄給她，因此郭婞淳每一款產品都有，全都稱得上是「女神同款」。

▲▼ UA 。（圖／品牌提供）

▲UA  Rush低衝擊運動內衣， NT$1,680  。（圖／翻攝自官網）

▲UA 。（圖／翻攝自官網）

▲UA RUSH系列粉色款深受郭婞淳喜愛 。（圖／翻攝自官網）

就連去年（2020年）5月品牌為郭婞淳、拳擊選手陳念琴打造的《戰勝是唯一的路》MV也再度被翻出，當中敘述了選手為成為台灣之光的酸甜苦辣，在開頭就殘酷揭露選手們「每次比賽都可能是最後一場」的心聲，也提及郭婞淳教練林敬能的無私陪伴，都在近日又變成話題影片。

關鍵字：

郭婞淳, 東奧, 東京奧運, 舉重, Under Armour, UA

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

ET Fashion

推薦閱讀

翹臀珍肉貼舊愛擁吻慶生　52歲火辣身材曝光嚇跑年輕美眉

翹臀珍肉貼舊愛擁吻慶生　52歲火辣身材曝光嚇跑年輕美眉

越吵感情越甜的星座CP大公開！魚秤配互相吸引、冠軍組合說一句頂十句

越吵感情越甜的星座CP大公開！魚秤配互相吸引、冠軍組合說一句頂十句

「佔有慾爆棚星座」Top 3！　天蠍才第三、 冠軍容不下一粒沙

「佔有慾爆棚星座」Top 3！　天蠍才第三、 冠軍容不下一粒沙

香奈兒「油漆桶」開賣引爆排隊潮！漏夜搶5號工場系列「給媳婦、女兒」 郭婞淳小桃紅戰袍品牌UNDER ARMOUR打折了！官網殺5折　粉絲準備買爆 楊勇緯歸國包上「柔道小熊」意外爆紅！男神同款搶光　網：戀愛了 星巴克隱藏版「星光玻璃杯」低調現身　銀灰典藏系列開賣 一擦自帶美肌濾鏡！YSL、植村秀「全能妝前乳」防曬+妝前+飾底一瓶搞定 掉髮人快看！專家曝5類「生髮食物」　揮別稀疏養出好髮質 黛妃姪女嫁大32歲富豪連換5套禮服　馬甲裝束出魔鬼身材

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面