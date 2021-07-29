最近肌膚卡卡？盤點「修復神級保養」，一抹超有感

▲善用修復保養提升肌膚防護力。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

現代人生活忙碌，長期處在高壓下，不只情緒浮躁，肌膚也會出狀況，即便保養做好做滿，也不見起色，這時必須先暫停餵養肌膚大魚大肉，而是從修復開始做起，當補足養分達到平衡，後續才有好的吸收力。

▲LA MER 高滲透自律修護乳，50ml，4,500元。

海洋拉娜為亞洲肌膚量身訂做，水感質地搭配營養豐富的大豆、海藻萃取以及品牌經典核心修護濃縮精華，為肌膚輕盈灌注全天候的修護保濕能量，賦活、強健並穩定膚況。

▲Guerlain 皇家蜂王乳平衡油3G，30ml，3,680元。

蜂王乳平衡油再升級，全新成分及科技打造出更輕盈、更水感、但絲滑豐潤且修護力更飆速的精華美容油。輕盈如水的質地，可單擦也可混搭任一款精華、化妝水、乳液，甚至可滴入粉底液使用，不只能快速修護，同時為肌膚帶來彈潤、亮澤、緊實效能。

▲Sisley 全能乳液 2021夢想優游限量瓶，125ml，7,200元。

Sisley全能乳液再推限量瓶身，40年來從未改變過的養膚配方，蘊含最強大的神奇植物活性能量，以5大頂級植物積雪草、人蔘、迷迭香、蛇麻草、木賊協同作用，為肌膚帶來極致完美的修護力，並提升肌膚自我防禦力，打造出健康平衡的活力膚質。

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