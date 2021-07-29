陳庭妮、林柏宏瘋奧運！都想當「這個項目」運動員　神默契超可愛

記者王則絲／台北報導

藝人陳庭妮、林柏宏今一同出席PRADA秋冬發表會，同時也是他們兩人這兩、三個月以來的首場公開活動，讓人感覺特別振奮。近日正值東京奧運期間，陳庭妮與林柏宏也和全國民眾一樣瘋奧運，連活動工作當下都不斷關心國家隊的比分，模樣很可愛，兩人今天也神默契表示，如果不當演員而是當運動員的話，想嘗試的會是這一項運動！

▲陳庭妮、林柏宏出席PRADA秋冬發表會。（圖／品牌提供）



陳庭妮與林柏宏先前合作戲劇《火神的眼淚》中飾演的是稱兄道弟的革命情感，兩人再次合作即將上映的新電影《青春弒戀》，則是扮演完全不一樣的關係，預告出爐令粉絲萬分期待，兩人也因戲培養出神默契，從今天一同出席的活動上就能看出端倪。

▲陳庭妮、林柏宏分別演繹PRADA秋冬新裝。（圖／品牌提供）



陳庭妮與林柏宏身穿PRADA秋冬新裝，先是以合身西裝內搭圖騰毛織衫造型亮相，兩個人帥氣度不相上下，同時應證PRADA本季將男女裝「混為一談」的概念；另一套造型中，陳庭妮穿著提花連身褲裝拉出修長比例，搭配皮手套個性滿分，林柏宏則是換上Oversize飛行外套，營造休閒街頭風。

正值東京奧運舉行期間，陳庭妮與林柏宏和全國民眾一樣都很瘋賽事，活動當下剛好在轉播「桌球男單四強戰」，為台灣「沉默殺手」林昀儒與中國隊「世界球王」樊振東的拼鬥，讓兩人一邊工作也不忘關心比數，不斷露出緊張的神情，非常可愛。

▲陳庭妮、林柏宏訪問中展現了神默契。（圖／記者王則絲攝）



今天陳庭妮與林柏宏展現了神默契，問及如果當運動員的話想嘗試什麼項目？兩人異口同聲答道「體操」，陳庭妮表示：「我每次看他們做體操，我都覺得他們的姿勢好優美，如果有一天我可以做體操選手的話好像蠻適合的！」林柏宏則說：「如果一覺醒來就能擁有這個技能的話，我就會想要選體操，我覺得體操是非常酷的一個運動！」想像兩人擔任體操選手的畫面，肯定非常美好。

此外，提到解封後最想出去吃什麼？陳庭妮與林柏宏更不假思索的回答：「火鍋！」果然是超有默契，原因也很簡單，陳庭妮說：「我超想要大家圍在一起，大家都伸出筷子不用保持社交距離。」林柏宏則補充：「我覺得很溫馨，不是有句話說『一起吃火鍋的就是一家人』嗎？喔好想吃火鍋喔！」

▲PRADA本季搶眼單品。（圖／記者王則絲攝）



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