「最美女總理」鄭恩彩擦上迷人紅唇　讓粉絲都驚豔大呼：神美！

記者李薇／綜合報導

南韓女演員鄭恩彩因在《The King：永遠的君主》飾演女總理，時髦的穿搭加上優雅的形象，又被人稱為「最美女總理」，最近她拍攝一系列的畫報，展現出十足的爽朗樣貌，擦上優雅的紅唇，讓網友紛紛驚艷她的美貌。

▲鄭恩彩擦上紅唇美翻。（圖／jungeunchae_ IG）



鄭恩彩以簡約的俐落的卡其色西裝展現出幹練的形象，自然放縱的野生眉毛，搭配簡單淡雅的眼妝，運用一抹紅唇展現出都會女性的俐落；另外一套裝扮則是以米色的無袖針織衫，一樣搭配淡雅的妝容，透過玫瑰色的唇彩展現出優雅大氣。

▲玫瑰色唇彩也很好看。（圖／jungeunchae_ IG）



這次的唇彩是出自肌膚之鑰喀什米爾訂製唇膏系列#103號色，是一款帶有藍調的正紅色調，可以展現出女性肌膚的白皙光澤，帶出迷人性感的魅力；另外一款玫瑰色的唇膏一樣是出自肌膚之鑰的唇膏系列#113號色，溫柔的玫瑰色調不管是誰都可以輕鬆駕馭。

▲RMK這次推出的唇膏也非常經典耐看。（圖／品牌提供）



提到時髦的紅色唇彩，那絕對不能忽略這一季日系彩妝RMK推出的唇膏系列，讓人一秒淪陷的紅棕色調，宛如大地的恩賜、類似楓葉轉紅的樣貌，抹在雙唇完全融化在唇瓣之間，顏色更是帶出女性的優雅魅力。

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