台南新進榜美食TOP10！溫體牛料理、雪藏起司炸雞甜甜圈絕不能錯過

圖、文／MENU美食誌

就快要可以出門放風啦！快來看看上半年大家來台南都吃什麼吧！

TOP 10／星野肉肉鍋PLUS

東區

吃火鍋總是撈不到料嗎？那麼你一定要試試星野肉肉鍋PLUS的升降火鍋！還有可愛的熊熊造型湯底超吸睛！吃到飽提供多種肉類、海鮮、蔬菜、冰淇淋等，其中的和牛吃到飽讓人想到就流口水啦！目前提供防疫火鍋套餐，CP值超高！

▲星野肉肉鍋PLUS的升降火鍋（圖／美食客GY45、Goldsmiths118提供）

TOP 9／CHUJU雛菊餐桌

中西區

從澎湖來台開分店的義式餐廳，目前有台南、高雄及籌備中的台中店！必吃比利時鬆餅塔，將棉花糖做成動物熱氣球造型，搭配鬆軟的鬆餅，療癒又好吃！青醬鮮蝦比薩擺滿了鮮蝦，海鮮控必點！防疫期間全品項外帶自取六折！

▲CHUJU雛菊餐桌（圖／美食客Lan提供）

TOP 8／MUSA泰國船麵

中西區

去年年底剛開幕的泰式餐廳，今年就上榜啦！推薦泰式酸辣海鮮湯麵，湯頭夠味、份量十足！海鮮酥炸空心菜也很特別，炸過的空心菜沾上有豐富海鮮的醬料，酸辣程度剛剛好！空間明亮舒適，目前有提供外帶餐點服務哦！

▲MUSA泰國船麵（圖／美食客喬斯提供）

TOP 7／牛苑

中西區

白色系裝潢的超美牛肉火鍋店，愛吃牛肉一定要來！使用善化每日現宰溫體牛，牛心、牛腩、牛肋還有多種牛肉料理都吃得到！湯頭以蔬果熬煮而成，清爽不油膩！肉燥飯的肉偏肥，膠質豐富不膩口！目前推出防疫便當可致電或粉專訂購哦！

▲超美牛肉火鍋店（圖／美食客艾瑞絲|台南•桃園美食提供）

TOP 6／葉明誌麵舖

中西區

北有大師兄銷魂麵舖，南有葉明誌麵舖！號稱全台最美麵店，將傳統麵食裝進質感木柄碗，店內挑高兩層樓的歐風裝潢，整個用餐感覺都升級了！必點驚魂手打麵，麵體Q彈拌入特別醬汁好涮嘴！防疫期間提供餐點外帶，還有宅配外帶包哦！

▲葉明誌麵舖（圖／美食客糠靚提供）

TOP 5／MELLER 墨樂咖啡

安平區

來安平走走順便吃個甜點、喝杯咖啡吧，店內的木系裝潢令人放鬆！必點四吋圓小戚風系列，可愛的圓形戚風蛋糕蓬鬆又帶有茶香！鮮奶油淋醬濕潤但不甜膩，為戚風蛋糕畫龍點睛！目前採粉專預約訂購制，提供常態甜點外帶哦！

▲MELLER 墨樂咖啡（圖／美食客Miuan提供）

TOP 4／深藍咖啡館

東區、安平區

來台南必吃的千層蛋糕！共有12種口味的千層蛋糕。必吃栗子千層，濃郁的栗子香味層層堆疊卻不甜膩！甘納許千層蛋糕吃得到脆脆的巧克力，口感豐富！假日人潮滿滿需排隊等候，裝潢氣派，讓人彷彿來到精品店！目前僅提供到店外帶哦！

▲來台南必吃的千層蛋糕（圖／美食客zora提供）

TOP 3／王氏魚皮店

安平區

台南的古早好味道！魚皮湯裡的魚皮份量很多，薄薄魚肉帶著Q彈的皮，咬下去新鮮的魚皮在嘴裡慢慢化開！肉燥飯的滷汁鹹甜夠味，搭配魚酥吃又是一番風味！煎魚腸也是招牌， 趁熱吃很酥脆且內臟味不會太重哦！

▲王氏魚皮店（圖／美食客涵涵提供）

TOP 2／SISBRO 希絲柏甜食所

東區

由姐弟共同經營的Sisbro，販售舒芙蕾、早午餐。假日限定的泰奶波霸必吃！鬆軟的舒芙蕾入口即化，搭配泰奶與QQ波霸超合拍！早午餐可選搭配舒芙蕾或雜糧麵包。至解禁為止有提供外帶餐點九折與外送服務！

▲希絲柏甜食所（圖／美食客사라提供）

TOP 1／大丸家 CURRY RICE

中西區

去年裝潢改版的大丸家直接晉升網美集散地！雪藏起司甜甜圈炸雞麵衣非常酥脆！一口咬下還有牽絲起司，搭配紮實鮮嫩的雞肉內餡非常滿足！酥炸里肌咖哩飯也很熱門，份量大又美味！現在有防疫便當，可致電訂購或使用UberEats、Foodpanda！

▲大丸家 CURRY RICE（圖／美食客艾芮的吃貨養成日記提供）

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