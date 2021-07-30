疫情壓力打亂生活節奏！5種方法擺脫「片段式睡眠」　一覺到天亮

文／女子學

▲日常生活中可以嘗試的「助眠」方法（圖／Pinterest）

疫情突如其來升溫，攪亂了我們原本生活的型態，不管是整天窩在家覺得要悶出病的 WFH，還是在外奔波、深怕一個不小心染疫的工作者，在白天承受工作與生活壓力，到了夜晚閉上雙眼，紛亂的想法與資訊卻讓人開始出現失眠、淺眠等「片段式睡眠」的症狀。

即使跟著 Youtube 運動、做瑜伽，盡力地調整生活作息，但依舊無法解決煩惱焦慮產生的睡眠問題；以下提供日常生活中可以嘗試的「助眠」方法，幫助你重新找到入眠時的感受與訣竅。

1. 睡前噴上舒眠枕頭噴霧

▲睡前噴上舒眠枕頭噴霧（圖／Pexel@Ketut Subiyanto）

許多高級飯店的床頭，常會放一罐舒眠噴霧，提供客人在睡前噴灑在枕頭上，使芳香自然的氣息能夠環繞鼻間，放鬆心情更能輕鬆入睡。有別於一般香水的眾多選擇，大部分舒眠枕頭噴霧多以薰衣草、天竺葵、雪松等多種不同木質調組成，為舒緩緊張、放鬆的香氣精油，似乎只是輕輕閉上眼，一呼一吸間便能踏入蓊鬱森林中，在滿天星空下一夜好眠。

2. 助眠精油按摩放鬆

▲助眠精油按摩放鬆（圖／Thursday Plantation、Pinterest）

每回做 SPA 時，一躺下聞到精油的香氣，再搭配美容師巧妙的按摩手法，總是能比在家裡睡得還香～這就是精油的魔力！對於希望改善壓力與思緒多型的睡眠問題的精油適合從薰衣草、乳香、佛手柑、岩蘭草等基礎植物精油來入門，其溫和的香氣具有鎮定、放鬆、幫助入眠的作用。除了按摩，也可以在泡澡時滴入幾滴或搭配擴香機、稀釋後噴灑於室內等，可依照個人喜好使用。

3. 喝一杯溫牛奶

▲睡前來一杯溫牛奶（圖／Pexels@Charlotte May）

睡前來一杯溫牛奶，是我們從小就知道的一個小妙方，不僅因為牛奶熱熱喝令人放鬆～更因牛奶成分中含有色胺酸（tryptophan），它在身體中轉換生成的褪黑激素協助我們調節生理時鐘，幫助入睡。另外，在國外也有許多人藉由褪黑激素的保健品來調整作息；但，褪黑激素對因壓力或焦慮造成的睡眠問題效果較弱，若睡眠問題嚴重，還是建議尋求專科醫師的專業解答喔。

4. 挑選含有印度人蔘萃取物的保健食品

▲食用保健食品。（圖／沛朋生醫官網）

印度人蔘又稱南非醉茄，為印度古醫學流傳已久的舒壓草本成分，經臨床研究發現有助於緩和緊張情緒，多人的臨床實證也顯示可幫助放鬆肌肉和壓力釋放。在歐美國家，經常用印度人蔘提升睡眠品質，針對平日工作壓力大的工作者或因時常胡思亂想、焦慮而有「片段式睡眠」問題的人，能在晚上放鬆地睡上一覺。

5. 改吃含有穀維素 γ-oryzanol 的糙米飯

▲含有穀維素 γ-oryzanol 的糙米飯（圖／Pinterest、Pinterest）

穀維素來自米糠，又被稱「天然自律神經調適因子」，在日本被列在處方用藥，主用以緩解更年期不適與自律神經失調等症狀。忙碌的生活使作息不穩定、工作也讓人用腦過度，若再因壓力大，長期下來可能會影響自律神經失調，進而影響睡眠狀態，這時，便可透過穀維素來穩定白天自律神經過度亢奮的狀態，舒緩緊繃的情緒，改善睡眠品質。

隨著年齡增長，人生的煩惱也隨之增加，漫漫長夜開始變得難熬，當你試過很多方法還是無法好睡的話，在尋求醫師幫忙前，也許也可以試試以上方法；無論是透過外在用品或是內在飲食、保健食品等來幫助，最終都是期望能求得一夜好眠，能補足精力、充滿力量地解決壓力的來源！

延伸閱讀：

3 個時刻的專屬香氛選物：工作、入浴、睡前，把握舒壓小時光與浪漫香氣融為一體



擺脫失眠有方法！打造專屬個人的入睡 SOP，享受極致放鬆、與自我對話的寧靜



※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/