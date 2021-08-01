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感情中的每一份「順便」，都是靠關係累積而來　相互付出才不會失衡

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文／女子學

▲別把幫忙當作「理所當然」。（圖／女子學）

▲每一份順便，都是你們的關係累積而來的（圖／pinterest，下同）

在日常生活中，親近生侮謾是很常會有的一件事情。正因為如此，我們更該提醒自己，對待親朋好友、家人、情人，該有的人際界線，還是得仔細拿捏。

就好比說「順手幫忙」這件事情好了。許多人在親密關係裡，或是在和家人的互動之間，「順手」就成了「理所當然」，對方生氣時，還會反過來斥責他說：「這只是順便，有需要這麼在意這些小細節嗎？」

但世界上可沒有不勞而獲這種事情。每一份順便，都是你們的關係累積而來的，要不是你們有這一層關係在，對方並不會幫你這些事情；而把對方的順便視為理所當然、給對方不好的態度，往往會使得對方越來越不願意「順便」幫助你，你們的關係也就漸漸地受損了。

當然，這並不是要你說，對於對方的付出，都要用對待陌生人那樣大力感激，但是相互幫忙，以及該有的禮貌，還是要是時候展現出來。

如此一來，關係才不至於受損，情誼才能保持下去。

關係是波動的，相互付出才不會失衡

▲別把幫忙當作「理所當然」。（圖／女子學）

心理學上有一個名詞叫做「相互性（reciprocity）」，形容的就是這份道理。一段關係的平衡，是波動的、動態的，雙方一來一往的付出，才不至於失衡。

有很多不好的關係，往往是相互性沒有拿捏好造成的，例如感情當中，總是一方付出得比另一方多，如此累積下來的結果，常常是到了某一個關頭，付出的那一方再也不想付出了，覺得自己很累、在感情中失去自我。

為了避免這樣的事情發生，在任何想要長久維持的關係裡，我們都該時而檢視一下，對方與自己的平衡，是否拿捏得當？會不會都是對方為自己付出太多？自己又總是怎麼回應對方的付出？

在必要的時候，我們甚至可以試著敞開心房，邀請對方把心裡話說出來：「會不會在這段關係裡，覺得自己總是付出得太多，因而感到很累？」「有沒有什麼需要我調整的地方？可以告訴我沒關係。」

若自覺付出太多，請溝通

▲別把幫忙當作「理所當然」。（圖／女子學）

請記得，所謂的敞開心房，就是真的得敞開心房，無論對方有再多的抱怨，那都是對方真實的情緒，這並不是你的錯，只是你們之間需要一些溝通，才能讓相互性重新回到平衡的狀態而已。

反過來，如果你總是付出較多的一方，我則會給兩個建議，第一個建議是，邀請對方為自己做一些事情，例如辦公室當中，這次是你幫大家訂飲料，下次也許可以請別人在買午餐時，順便幫你買一份你的午餐；在朋友互動中，你負責先去電影院買票，請對方在來的路上順便幫你帶個飲料過來，都是相互性的展現。

第二個建議是，如果是比較親近的關係，而你總是付出得比較多的話，找時間告訴對方，你需要談談你們關係間的平衡，假設對方總是當耳邊風，或許就要考慮這段關係是不是你想要的關係了。

本文由「 Psydetective-貓心」撰寫

延伸閱讀：

適時說「不」！勇於表明自我原則，拒當職場「濫好人」！

總是為了討好別人勉強自己？妳該學會的是如何堅持「底線」！

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 關係經營, 幫忙, 互相, 互助, 人際關係

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