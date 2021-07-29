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KID重視細節熱愛「瘦子香」　增添MAN味魅力與氣場

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記者李薇／綜合報導

藝人KID（林柏昇）從主持人轉戰網路經營YouTube《野人7號部落》超級成功，擁有大批粉絲追隨，自由不羈的態度更是讓很多人喜歡他的原因，但其實私底下的他很重視細節，出門會噴香水讓自己增添魅力跟氣場，展現出男人的MAN味！

▲KID,林柏昇,SHARECO,DOLCE&GABANNA,香氛,香水。（圖／品牌提供、KID FB）

▲KID分享最近愛用的香水。（圖／KID FB）

最近就KID就在粉絲專頁分享自己的愛用香，出自台灣品牌、由瘦子代言的SHARECO獅子麝香，因為這款「香味辨識度最高，有一種危險霸道的王者氣息」，活力的柑橘前調，再加上雪松、麝香、檀香，「令人無法掌握！滿適合在感情中增加一些化學反應哦！」

▲KID,林柏昇,SHARECO,DOLCE&GABANNA,香氛,香水。（圖／品牌提供、KID FB）

▲DOLCE&GABANNA的男香也是非常好聞。（圖／品牌提供）

提到專屬於男人的香氣，那一定不能錯過DOLCE&GABANNA LIGHT BLUE 淺藍男香，以夏日檸檬及西西里島柑橘開啟夏日篇章，性感又沉穩的迷迭香及紫檀木隨著浪花拍打刺激感官，最後用麝香、橡木氣息描繪出性感模樣，宛如置身海島享受一場浪漫邂逅，重溫旅行的悸動與自由，遠眺一望無盡藍色大海，盡情享受夏日暖陽沐浴。

▲KID,林柏昇,SHARECO,DOLCE&GABANNA,香氛,香水。（圖／品牌提供、KID FB）

▲DOLCE&GABANNA男香形象拍攝。（圖／品牌提供）

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KID, 林柏昇, SHARECO, DOLCE&GABANNA, 香氛, 香水

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