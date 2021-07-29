早上沒精神？營養師曝「早餐3大地雷組合」：麵包＋飲料超NG

▲營養師表示早餐吃對有精神，吃錯容易造成飢餓感惡性循環。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

隨著727防疫警戒降級，不少人都開始恢復到公司辦公，回歸早起上班生活，早餐當然也不可或缺，但你知道嗎？早餐吃錯不僅容易發胖，還可能影響精神不佳！知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享了早餐3大地雷組合，超常見的麵包＋飲料就上榜，他也附上調整建議，讓NG早餐變得更健康。

蕭瑋霖指出早餐是一天中的第一餐，吃對了，除了有飽足感外，也會讓你有精神；但如果吃得不好或吃錯，很容易造成飢餓感的惡性循環，讓你越吃越餓，精神也不好，像是以下3大NG組合快避開。

NG 1：醣＋糖



像是麵包加上奶茶等含糖飲料這種醣＋糖的組合，對血糖的影響非常大，要盡量避免這種組合，以免使得血糖波動太大，造成飢餓感的惡性循環。

蕭瑋霖建議可將飲料換成牛奶或無糖茶飲，並加顆蛋，增加蛋白質攝取。

NG 2：油＋糖



這類食物的熱量通常都會很高，像是大多數中式早餐餐點用油量都很大，尤其是燒餅夾油條，如果再加上含糖豆漿，熱量就高達700大卡。

蕭瑋霖建議可調整為，燒餅夾蛋或是肉片，豆漿也建議可改為無糖，降低油脂和糖份的攝取，同時增加蛋白質。

NG 3：糖＋糖



像是蛋糕加上飲料咖啡這類糖＋糖的食物物組合，與第一組醣＋糖組合一樣，對於血糖的影響非常大，蕭瑋霖提醒一定要盡量避免選擇甜食當作早餐。

除了換掉甜食，飲料咖啡通常含糖量不低，蕭瑋霖也建議咖啡可改選拿鐵或美式咖啡，避免攝取過多糖份。

蕭瑋霖（杯蓋）也特別分享「完美早餐公式」，完美的早餐應該包含碳水化合物＋蛋白質＋膳食纖維，其中碳水化合物是能量提供的主要來源；蛋白質可以幫助肌肉生長、穩定血糖，且與色胺酸等讓心情愉悅的氨基酸有關；而膳食纖維則可以增加飽足感，也能穩定血糖，幫助腸道蠕動。

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