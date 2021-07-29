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「渣男」宋江戴上眼鏡瞬間化身知性美男！超犯規眼神令人「無法抗拒」

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記者王則絲／台北報導

韓國鮮肉男星宋江近期出演戲劇《無法抗拒的他》而人氣暴漲，帥出新高度，有不少劇迷因入戲太深而讓他背負了「渣男」的罵名，不過更多的粉絲是抱持這樣的想法：「如果是宋江，甘願被他渣。」足見他無處安放的魅力，近日宋江替韓國眼鏡品牌CARIN拍攝形象廣告，瞬間從渣男化身知性美男，更加讓人「無法抗拒」！

▲宋江代言眼鏡畫報。（圖／品牌提供、IG）

▲宋江拍攝眼鏡品牌畫報陸續釋出。（圖／品牌提供）

宋江代表作品《喜歡的話請響鈴》、《Sweet Home》、《如蝶翩翩》，讓他在這一兩年大爆紅，無可挑惕的臉蛋被封為新一代「撕漫男神」，現正熱播的新劇《無法抗拒的他》裡，神乎其技的撩妹手法更是偷走了無數少女心。

▲宋江代言眼鏡畫報。（圖／品牌提供、IG）

▲宋江代言眼鏡畫報。（圖／品牌提供、IG）

▲宋江演繹CARIN全新PINNE系列眼鏡。（圖／翻攝自IG@caringlasses_official）

當紅的宋江當然也接下不少代言，近日他替眼鏡品牌CARIN拍攝的新形象畫報陸續釋出，演繹全新的PINNE系列鏡款，該系列主要訴求休閒與舒適，同時具備時尚感，只見宋江戴起眉型框眼鏡，瞬間變得好斯文、好知性，復古的細黑框眼鏡在他臉上則是顯得沉穩氣質，特寫眼神超犯規。

▲宋江代言眼鏡畫報。（圖／品牌提供、IG）

▲CARIN為韓劇中常見的眼鏡品牌。（圖／品牌提供）

另外，該系列也有推出墨鏡款式，宋江為搭配墨鏡造型，特別將一側袖口捲起，製造率性不羈的氛圍，讓方框墨鏡顯得更俐落有型，那不經意秀出的手臂線條，讓粉絲們都暴動：「嗷嗚」、「太帥了⋯」好消息是，想與男神戴情侶款眼鏡，其實台灣就有賣！

▲宋江代言眼鏡畫報。（圖／品牌提供、IG）

▲宋江戴上墨鏡巧妙秀出手臂線條。（圖／翻攝自IG@caringlasses_official）

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關鍵字：

宋江, 無法抗拒的他, CARIN, 眼鏡, 墨鏡

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