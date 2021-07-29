「蝶王」王冠閎旭日紅戰袍帥出國際！　男神這款8千元泳褲全台都有賣

記者鮑璿安／ 台北報導

年僅19歲的「台灣蝶王」王冠閎參與東京奧運備受矚目，今（29日）繼續出戰100公尺蝶式，游出52秒44成績，雖然未能以前16名成績晉級準決賽，但仍是讓世界看見台灣。並且王冠閎高顏值圈粉無數，擄獲眾多「王太太」，而他今夜出戰以亞瑟士「旭日紅」亮眼泳褲配上冰塊腹肌在眾多參賽選手中脫穎而出。

▲王冠閎今晚穿亞瑟士旭日紅泳褲出戰，是品牌專為選手量身打造無對外販售 。（圖／翻攝自IG、路透）

「蝶王」王冠閎出眾外型一直都是東奧亮點，在今晚的100公尺蝶式比賽中，他穿著運動品牌亞瑟士（ASICS）特別為選手量身打造的「sunrise red旭日紅」款式泳褲登場為台灣爭光。鮮艷色系遇上緊實冰塊腹肌讓他在眾多選手中脫穎而出，品牌更透露王冠閎私下就喜歡與眾不同的款式，紅色則如同朝陽旭日升起，成功燃起選手的正面能量。

▲王冠閎26日參加200公尺蝶式預賽一鳴驚人，穿著亞瑟士專業競速款泳褲，NT$8,800。（圖／體育署提供）

其實王冠閎是亞瑟士簽約選手，在26日以200公尺蝶式預賽一鳴驚人，當時穿著的泳褲裝備就已經引發網友們瘋狂詢問同款。該款來自品牌旗下專業競速款泳褲，以輕量化材質整體提升舒適性，由品牌工學院研發設計，依照部位給予肌群支撐，並在品牌旗艦店跟全台泳裝經銷通路都能入手「蝶王同款」。

▲王冠閎外型神似韓星 。（圖／翻攝自IG）



王冠閎私下的帥氣穿著也擄獲眾多粉絲，外型神似韓星的他，時常以輕鬆的帽T或是休閒外套搭配運動褲，並腳踩著厚底老爹鞋營造絕佳比例，一雙長腿藏不住。王冠閎過去受訪時更曾透露，自己十分注重時尚搭配，選擇鞋款外型一定要好看，另外自己為了維持體態，則在家會通過仰臥起坐、伏地挺身來維持肌肉線條。