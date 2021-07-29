Jessica野餐出動9萬草編包　狂壓腳背拍美腿照

▲Jessica在海邊野餐彷彿在拍時尚大片，出動FENDI大型款SUNSHINE手提袋。（圖／翻攝jessica.syj IG）



記者陳雅韻／台北報導

南韓女星Jessica（鄭秀妍）於IG分享到海邊野餐的美照，無論是造型或擺件裝飾，完全比照拍時尚大片的規格，不僅野餐桌上鋪著蕾絲桌巾、擺上小花，並出動厲害的野餐籃，她還在不同張照片輪流曬充滿度假風情的FENDI與Prada新包，而本人當然要美美入鏡，使出美腿拍照密技「壓腳背」！

▲Jessica同時曬另一個Prada包。（圖／翻攝jessica.syj IG）



身穿黑色洋裝、頭戴草帽的Jessica，儘管身材已相當纖瘦，但面對鏡頭仍施展小心機，翹腿時踩地的一腳刻意墊腳尖，才不會擠出女生最怕的「蘿蔔腿」，而她雙腳踩地時必定要壓腳背，才能讓玉腿看起來更為纖細，張張都是令人羨慕的美照。

▲FENDI大型款SUNSHINE草編手提袋，95,000元。（圖／翻攝FENDI官網）

而Jessica的野餐行頭也不簡單，特別曬出FENDI SUNSHINE草編手提袋，飾有FENDI ROMA刺繡圖案，可做為手提包，亦可使用兩個內鉤扣繫上肩帶使用；要秀Prada包時她則將FENDI手袋移出鏡頭外，讓草編Prada包在躺椅上當主角，完美展現她的愜意時光。

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