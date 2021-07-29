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53歲伊能靜凍齡不老靠「泡澡」！公開5招tips泡出易瘦好體質

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▲▼53歲伊能靜凍齡不老靠泡澡5招tips。（圖／翻攝伊能靜小紅書伊能靜小紅書、微博）

▲伊能靜是不少人心中的凍齡女星代表。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝伊能靜微博、小紅書

今年53歲的伊能靜狀態維持超好，從肌膚到身材都不輸青春女星，是被許多網友大讚「吃防腐劑」的凍齡女星代表，每次po美照都會引起網友狂問保養秘訣。先前她分享自己的保養和瘦身方式時都提到喜歡泡澡，她表示「要瘦就需要好體質」，泡澡能幫助排汗、代謝，泡完後臉色、唇色也都會變得紅潤，近日她更公開5個泡澡小tips，愛美的女生快學起來！

▲▼53歲伊能靜凍齡不老靠泡澡5招tips。（圖／翻攝伊能靜小紅書伊能靜小紅書、微博）

1.泡澡後別喝冰冷水

伊能靜提醒，泡澡前可以先補充水分，泡澡後則要注意別因覺得熱就喝冷水、冰水，保持體溫才能養出易瘦體質。

2.水溫慢慢加高

水溫一開始不要太熱，慢慢加溫比較好。伊能靜表示，「一開始就很熱，，泡一下就受不了，那只是皮膚表面增溫，沒有透進身體，先泡進去適應後，漸漸加熱，這樣才能泡得透」，還有要注意，泡澡約20分鐘就要起來。

▲▼53歲伊能靜凍齡不老靠泡澡5招tips。（圖／翻攝伊能靜小紅書伊能靜小紅書、微博）

3.水位、水溫都要注意

泡澡水不要超過心臟，會到心臟造成負擔，且若睡前泡澡，水溫盡量別太高，水溫泡太高會刺激身體興奮，有時反而會睡不著，如果是要想要出汗的話，睡前3小時泡比較好。她也建議，如果家裡沒有浴缸，可以買簡易型泡澡盆，或者泡泡腳出汗也可以。

▲▼53歲伊能靜凍齡不老靠泡澡5招tips。（圖／翻攝伊能靜小紅書伊能靜小紅書、微博）

4.擦身體乳保濕

泡澡後也別忽略保養，可搭配敷臉外，也要擦身體乳液，防止身體肌膚表面水分流失。

5.晚上泡澡後不進食

泡澡也會消耗熱量，有些人泡完澡可能會覺得餓，但伊能靜提醒，晚上泡完澡後不要進食，補充水分就好，這樣能避免睡前積食，早上起床後也不容易水腫。

▲▼53歲伊能靜凍齡不老靠泡澡5招tips。（圖／翻攝伊能靜小紅書伊能靜小紅書、微博）

除了上述5項泡澡小tips，她泡澡時還會依狀況搭配愛用的泡澡膏、泡澡油或泡澡粉，像是皮膚特別乾的時候，她會先抹薄薄一層泡澡油在身上再入水泡澡，取代倒入水中；而泡澡膏有10種按不同體質調配的配方，她則會根據泡澡時間、想要的效果挑選合適款式，泡完澡後出汗多，能幫助養出易瘦好體質，而且皮膚也變得更光滑，臉色、唇色都變得紅潤。

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關鍵字：

保養, 護膚, 凍齡, 伊能靜, 女星, 泡澡, 減肥, 瘦身, 易瘦體質, 維持身材, 秘訣, 方法

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