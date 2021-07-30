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土耳其女排197公分長腿美女爆紅！運動場外放下秀髮＋火辣穿搭超吸睛

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編輯／JJ

東京奧運舉行期間全球都在瘋體育賽事，各個國家優秀的運動員們都被全世界看見，其中俊男美女運動員更是受到矚目，土耳其女子排球隊上就有一名選手特別顯眼，不只是197公分的驚人身高，甜美精緻的臉蛋更是讓她躍上國際版面，她是22歲的女孩古妮絲（Zehra Güneş），從古妮絲的IG上可以看見她私下喜歡把頭髮給放下來，且不吝嗇展現姣好身材，性感火辣的風格狂吸超過53萬粉絲。

▲土耳其排球選手古妮絲。（圖／翻攝自IG）

▲土耳其排球選手古妮絲。（圖／翻攝自IG）

▲日前奧運女排土耳其對上中國一賽，成為古妮絲的爆紅契機。（圖／翻攝自IG@zehragns18）

日前東京奧運女子排球分組預賽中，土耳其隊與中國隊的比賽以3比0坐收，由土耳其爆冷門獲勝，其中土耳其隊上的18號選手古妮絲替隊上拿下18分，貢獻相當大，仔細一看更發現這位選手的顏值高得不像話，躍上各大版面，吸引網友們關注，可說是一戰成名。

古妮絲為土耳其國家隊的快攻手，197公分的身高很占優勢，擁有堅強實力是不容置疑的，古妮絲擁有一張精緻甜美的臉蛋，於運動場上清純可人的模樣相當有魅力，加上完美的鵝蛋臉型讓五官更立體鮮明，超高顏值連女生都忍不住直呼：「好正！」也難怪瞬間爆紅。

在古妮絲的IG上可以看見她私下的樣貌，運動場外的古妮絲與其他少女們無異，活脫脫是個愛美的女孩，休閒時光她喜歡把頭髮放下來，來增添一點女人味，且身為運動員，無疑擁有一副精實姣好的體態，古妮絲一點都不吝嗇，經常分享性感火辣的穿搭造型，讓粉絲們大飽眼福。

▲土耳其排球選手古妮絲。（圖／翻攝自IG）

▲土耳其排球選手古妮絲。（圖／翻攝自IG）

▲古妮絲不吝嗇展現姣好身材。（圖／翻攝自IG@zehragns18）

熱愛海邊的古妮絲，經常Po出海邊遊玩美照，穿上比基尼讓身形曲線全都露，另外，舉凡短版上衣、背心或Crop Top都是她私服中出現頻率很高的單品，她也喜歡運用鮮豔的花色來搭配，更顯得年輕活力。

▲土耳其排球選手古妮絲。（圖／翻攝自IG）

▲土耳其排球選手古妮絲。（圖／翻攝自IG）

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關鍵字：

東京奧運, 東奧, 土耳其, 排球, 土耳其女子排球, 古妮絲, 正妹, Zehra Güneş, 性感

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