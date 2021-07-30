fb ig video ETtoday search mobile

Jessica小小的愛馬仕包裝了超多東西　100ml保濕噴霧也豪氣放進去

>

記者李薇／綜合報導

夏季到來，包包裡裝的東西也會跟著不同，女星Jessica也是如此，她日前就在YouTube上分享她包包裡面的單品，她表示，夏天會帶很多能讓人感受到清新的單品，像是香水、防曬等等，還有整罐的保濕噴霧，還裝進她的小包，超級狂。 

▲Jessica,保養,香氛,Santa Maria Novella,La Mer,SKINCEUTICALS,露華濃,CHANEL。（圖／jessica.syj IG）

1.Santa Maria Novella香氛：只要噴一下，就像是洗過澡一樣的香味，非常清新、好聞的味道，運動完後想要清新一下就會噴一下，就可以迅速完成。

2.La Mer活膚舒緩噴霧：Jassica用完5到6罐的保濕噴霧，像是旅行的時候坐飛機，想要肌膚擁有光澤度就可以噴一下，香味也很厲害。

▲Jessica,保養,香氛,Santa Maria Novella,La Mer,SKINCEUTICALS,露華濃,CHANEL。（圖／jessica.syj IG）

3.votary detach香氛油：當感受到很多壓力的時候，Jassica就會使用這款放鬆的香氛油，塗抹在身上，幫助紓解壓力，放鬆身心。

4.PALE BLUE DOT COZY ROOM織物香氛噴霧：非常純淨、清新洗衣服的香氣，經常會拿來噴在衣服上。

▲Jessica,保養,香氛,Santa Maria Novella,La Mer,SKINCEUTICALS,露華濃,CHANEL。（圖／jessica.syj IG）

5.SKINCEUTICALS防曬乳：因為對很多防曬乳經常會有過敏的狀態，所以Jassica經常都用這款防曬乳，非常溫和、又很清爽，就像是水露一樣。

6.露華濃氣墊粉餅：這款氣墊粉餅擁有霧面的質地，可以輕鬆打造出細緻完美的膚況，當防曬上完之後，又需要一點遮瑕度的時候，就會使用這款氣墊粉餅。

▲Jessica,保養,香氛,Santa Maria Novella,La Mer,SKINCEUTICALS,露華濃,CHANEL。（圖／jessica.syj IG）

7.CHANEL時尚玉手霜：已經算不清到底用完了多少顆，最喜歡的護手霜之一，因為一般的護手霜用了之後手會有點黏黏的，但這款用了不會有這種感覺，吸收得很快。

8.La Mer 修護唇霜：護唇膏也是平常帶在身上不可或缺的單品，已經用了5、6瓶了，不會太亮澤感的護唇膏，一抹就像是融化在唇部一樣好用。

►47歲金瑞亨拍攝美妝畫報　臉上零細紋、超緊緻肌膚讓人好羨慕

►髮量瞬間Double成長的魚骨辮髮型！不會編三股辮也能輕鬆完成

►Jessica完美膚質靠這顆氣墊粉餅　開架價格粉絲也買得起！

關鍵字：

Jessica, 保養, 香氛, Santa Maria Novella, La Mer, SKINCEUTICALS, 露華濃, CHANEL

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

39歲宋慧喬「麻花辮」逆齡造型曝光！白皙長腿簡直仙女

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

黛妃姪女嫁大32歲富豪　馬甲裝束出魔鬼身材

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

MIKIMOTO聯手川久保玲　別針、尖牙絕配珍珠項鍊

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

請選出有「IU」的圖片！網紅撞臉相似度99%

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

下顆斷貨王！Chloé編織提籃美翻

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

泫雅根本「人間LOEWE」！最新身份曝光超威

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

CHANEL山茶花衝浪板、泳裝夢幻破表

從「生日」神準分析你會愛上的類型

從「生日」神準分析你會愛上的類型

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

營養師曝「減肥失敗」9大原因！只吃一餐反而大NG

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

6萬元瑜伽墊、4萬元跳繩　PRADA逼人運動

ET Fashion

推薦閱讀

三眼怪、熊抱哥別針很可愛　《怪獸大學》泡泡鑰匙圈超療癒

三眼怪、熊抱哥別針很可愛　《怪獸大學》泡泡鑰匙圈超療癒

48歲李冰冰擁有S曲線　比少女還完美的身材歸功於「綠色飯包」

48歲李冰冰擁有S曲線　比少女還完美的身材歸功於「綠色飯包」

包準夏天白成一道閃電　不曬黑、不曬老必買3款開架隔離乳

包準夏天白成一道閃電　不曬黑、不曬老必買3款開架隔離乳

沒用過就太遜了！3款「明星保養」有人一用就是20罐沒斷過 周揚青包包搜密：氣墊粉餅、唇蜜必帶　補妝隨便拍兩下就搞定 Jisoo分享IG湧365萬讚　小小年紀就成為唇釉帶貨王 限量必買！「最美吹風機」蜜桃粉紅色、粉底送Hello Kitty補妝鏡 自律正妹無痛養成「8個早晨好習慣」！每天花不到45分鐘：頭腦變清晰 香奈兒「油漆桶」開賣引爆排隊潮！漏夜搶5號工場系列「給媳婦、女兒」 好市多高CP值線上購物精選！Palladium帥鞋800有找、千元入手精品包

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面