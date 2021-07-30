Jessica小小的愛馬仕包裝了超多東西　100ml保濕噴霧也豪氣放進去

記者李薇／綜合報導

夏季到來，包包裡裝的東西也會跟著不同，女星Jessica也是如此，她日前就在YouTube上分享她包包裡面的單品，她表示，夏天會帶很多能讓人感受到清新的單品，像是香水、防曬等等，還有整罐的保濕噴霧，還裝進她的小包，超級狂。

1.Santa Maria Novella香氛：只要噴一下，就像是洗過澡一樣的香味，非常清新、好聞的味道，運動完後想要清新一下就會噴一下，就可以迅速完成。

2.La Mer活膚舒緩噴霧：Jassica用完5到6罐的保濕噴霧，像是旅行的時候坐飛機，想要肌膚擁有光澤度就可以噴一下，香味也很厲害。

3.votary detach香氛油：當感受到很多壓力的時候，Jassica就會使用這款放鬆的香氛油，塗抹在身上，幫助紓解壓力，放鬆身心。

4.PALE BLUE DOT COZY ROOM織物香氛噴霧：非常純淨、清新洗衣服的香氣，經常會拿來噴在衣服上。

5.SKINCEUTICALS防曬乳：因為對很多防曬乳經常會有過敏的狀態，所以Jassica經常都用這款防曬乳，非常溫和、又很清爽，就像是水露一樣。

6.露華濃氣墊粉餅：這款氣墊粉餅擁有霧面的質地，可以輕鬆打造出細緻完美的膚況，當防曬上完之後，又需要一點遮瑕度的時候，就會使用這款氣墊粉餅。

7.CHANEL時尚玉手霜：已經算不清到底用完了多少顆，最喜歡的護手霜之一，因為一般的護手霜用了之後手會有點黏黏的，但這款用了不會有這種感覺，吸收得很快。

8.La Mer 修護唇霜：護唇膏也是平常帶在身上不可或缺的單品，已經用了5、6瓶了，不會太亮澤感的護唇膏，一抹就像是融化在唇部一樣好用。

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