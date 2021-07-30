新「神水」登場！Kiehl’s「青春精釀露」抗老細緻、理膚寶水B5修護有感

▲Kiehl's全新高濃度99%天然活酵精華水，還沒上市就引起轟動。

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供

夏季高溫悶熱、經常進出冷氣房，本來就是肌膚容易不穩定的季節，加上防疫以來長時間戴口罩、宅家作息混亂，肌膚問題更是「亂象叢生」，不過別擔心，最近就有兩款還沒推出就被狂敲碗的「神級化妝水」要來了！Kiehl’s推出首瓶濃縮99%天然活酵的「青春露」，抗老、細緻超有感；而理膚寶水B5修護系列則是推出全新保濕水，搭配B5霜使用，修護穩膚更快速。

▲Kiehl’s 超活酵青春精釀露，100ml，NT$2,100。



紐約天然高效保養品牌Kiehl’s，其經典明星商品金盞花化妝水修護舒緩和調理粉刺油光效果深受肯定，是許多人心中的「修護舒緩神水」代表，而今年8月Kiehl’s將推出首瓶給肌膚喝的活酵水「超活酵青春精釀露」，是兼具抗老、修護的精華水，還沒上市就掀起轟動，預感會是下一瓶大熱賣的「神級化妝水」。

▲全新青春精釀露擁有高濃度活酵，但質地依舊好吸收不黏膩。



「超活酵青春精釀露」是Kiehl’s以天然蕓薹屬植物種子歷經長達120小時的精釀過程 ，提煉出的99%高濃度天然活酵，其4大植物活萃成分包含強大修護力的蕓薹萃取分子、高抗氧化力的阿魏酸及能柔化肌膚紋理、加強新陳代謝的橄欖角鯊烷與乳酸，能幫助改善初期老化的細紋問題，強效抗老，並讓肌膚更細緻平滑、提升透亮光澤感，且配方精純又溫和，連敏感肌也能安心使用。

▲理膚寶水 B5全面修復保濕化妝水，200ml，NT$850。



除了Kiehl’s，深受敏感肌喜愛的理膚寶水也將於8月推出專為亞洲肌膚設計研發的全新「B5全面修復保濕化妝水」，添加高效修復明星成分「高濃度5%維生素原B5」，一滴有感舒緩並幫助肌膚修護，質地清爽好吸收，且極簡成分不致粉刺配方，所有膚質都適用，搭配被稱為「萬用神霜」的B5全面修復霜，更能快速有效修復各種肌膚不適。

▲全新化妝水搭配經典B5霜使用，修護穩膚更快速。

全新「B5全面修復保濕化妝水」富含3大舒緩成分，除了明星成分「高濃度5%維生素原B5」外，還有95%純度積雪草苷，可強化皮膚屏障，加速修復速度，而專利成份「理膚寶水溫泉萃取因子」則能幫助平衡皮膚微生態，維持健康機能，預防皮膚問題重複發生，幫助穩膚更有感。

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