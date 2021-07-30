南韓掀起「雙色染」風潮　一掀起頭髮就讓人有驚喜、綁馬尾也好看

文／Squid

喜歡染髮的女生注意了！最近流行起上下完全不同的雙色染，不管是在頭髮裡面或是外層染成藍色、粉色還是綠色，都要跟上下半部看起來完全不同，一撥開讓人充滿驚喜的髮色，是最近韓國非常流行的造型。

▲桃紅色不管染裡面還是外面都好看。（圖／haum_h IG）



還記得之前的耳圈染嗎？在耳朵旁的鬢角染出與眾不同的顏色，現在這種染髮直接擴大到整個髮色，變成上下半部分割出來的「雙色染」，不同於一般漸層的效果，直接就把頭髮上半部或是下半部染成別的顏色，超級特別。

▲桃紅色的雙色染。（圖／haum_h IG）



這種染髮技巧最近風靡於韓國髮廊，雖然「雙色染」費工費時，但是染出來的效果很好，撥開頭髮就會看見另外一種顏色的髮色，讓人有種驚喜感，同時也會有與眾不同的效果，很適合喜歡大膽玩色的女孩。

▲直條紋的雙色染變化。（圖／haum_h IG）



當然這種染髮後續也要做好頭髮護理，以免掉色不均，就會出現可怕的斷層，建議可以挑選護色的頭髮洗護產品，幫助髮色可以持續更加多天，看起來不會有明顯的脫色。

▲雙色染綁起馬尾也好看。（圖／haum_h IG）



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